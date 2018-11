Separatistas paquistaneses atacam consulado chinês em Carachi

Dois polícias e três atacantes morrem no maior ataque contra a presença chinesa no Paquistão, como parte do seu gigantesco projecto da Nova Rota da Seda.

O ataque foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), um grupo separatista que se opõe às políticas do Estado paquistanês e aos projectos chineses da província do Paquistão.

A China está a levar a cabo um enorme programa de investimento na região como parte do seu projecto Nova Rota da Seda.

PUB

PUB

PUB

Este foi o maior ataque contra a presença chinesa na região e também a maior operação do grupo armado, que leva a cabo em geral pequenos ataques.

Os três atacantes chegaram à entrada do consulado num carro cheio de explosivos, mas não conseguiram entrar no complexo, que é fortificado e bem protegido. Quando tentaram entrar, um dos polícias que guardava o local disparou e matou um dos atacantes.

Os outros dois pegaram nas suas armas e dispararam contra a polícia; na troca de tiros morreram dois polícias e os outros dois atacantes. Alguns dos explosivos ainda detonaram, deixando vários carros destruídos.

O grupo opõe-se a projectos da China no Baluchistão, por exemplo o do porto de águas profundas na cidade de Gwadar, e vários tipos de investimento em infra-estruturas para o seu projecto de um corredor que tem sido descrito como a nova rota da seda.

A China tornou-se nos últimos anos um dos mais importantes investidores no Paquistão, com cerca de 60 mil milhões de dólares (mais de 50 mil milhões de euros) em projectos ligados à nova rota da seda.

A província do Baluchistão tem fronteiras com o Afeganistão e o Irão, tem grandes reservas de minerais e gás, mas é e província mais pobre do Paquistão.

Durante décadas, os separatistas têm feito campanha contra o Governo central pelo que vêem como a exploração injusta dos recursos da província, em especial gás natural e carvão, assim como cobre e ouro. O grupo também acusa o Estado de tirar terras a povos indígenas.

O ataque desta sexta-feira “é um reflexo de um crescente foco na China por parte do BLA”, disse à Reuters Raffaello Pantucci, director de estudos de segurança internacional no centro de estudos Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, com sede em Londres.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Agosto, um bombista suicida do grupo atacou um autocarro levando mineiros chineses, deixando cinco feridos.

O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, ordenou uma investigação ao que o seu gabinete chamou “parte da conspiração contra a cooperação estratégica entre o Paquistão e a China”.

O porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Geng Shuang condenou o ataque e “pediu ao lado paquistanês medidas para garantir a segurança dos cidadãos e organizações chinesas”.

PUB