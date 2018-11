Lula, Dilma e antigos ministros constituídos arguidos por organização criminosa

Os antigos presidentes brasileiros Lula da Silva e Dilma Rousseff, bem como antigos ministros e responsáveis do Partido dos Trabalhadores (PT), foram constituídos arguidos por organização criminosa no caso que envolve a suspeita de desvio de dinheiro de empresas públicas e conhecido como o “quadrilhão do PT”.

Para além de Lula e Dilma, os antigos ministros do Governo do primeiro, Antônio Palocci e Guido Mantega, e o antigo tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, foram constituídos arguidos pelo juiz do Distrito Federal, Vallisney Oliveira. A líder do partido, Gleisi Hoffmann, e o seu marido, Paulo Bernardo, que foi ministro dos Governos de Lula e Dilma, não são arguidos pois a investigação que os envolve decorre noutra instância.

O “quadrilhão do PT” surgiu do principal inquérito da Operação Lava-Jato, no qual se investiga uma organização criminosa de vários partidos para desviar dinheiro da principal empresa estatal do Brasil, a Petrobras, e outras empresas públicas. Em 2016, o juiz do Supremo Federal brasileiro e relator da Lava-Jato, Teori Zavascki, decidiu dividir este processo por partidos.

PUB

PUB

PUB

Neste caso, o PT é suspeito de receber 1.48 mil milhões de reais em subornos, montante que terá sido desviado dos cofres públicos. Foi o anterior procurador-geral brasileiro, Rodrigo Janot, pouco tempo antes de deixar o cargo, no ano passado, que entregou a denúncia junto do Supremo contra os responsáveis do PT. Estão também envolvidas neste caso instituições públicas como a construtora Odebrecht, o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) ou o Ministério do Planeamento.

Janot disse que os denunciados são suspeitos de “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização criminosa”, pedindo que todos eles pagassem 6,8 mil milhões de reais, englobando o montante supostamente recebido da petrolífera bem como uma indemnização por danos morais e materiais. A pena de prisão para este tipo de crime vai dos três aos oito anos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Vallisney Oliveira, juiz do Distrito Federal, responsável pela constituição de arguidos, escreveu na sua decisão, segundo cita o Estadão, que “segundo a acusação, com base nas provas documentais juntadas aos autos, os réus (até o ano de 2016) integravam organização criminosa quando de suas respectivas actuações como membros do Partido dos Trabalhadores (PT) e ainda por meio de condutas ligadas a exercício de mandatos como Presidentes da República, ministros de Estados e de integrante do referido Partido, tendo sido cometidos diversos crimes contra a Administração Pública (entre os quais corrupção) e lavagem de dinheiro relacionados com o Ministério de Minas e Energia, Petrobrás, Construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS e UTC, e J&F/BNDES”.

Em Março deste ano, o juiz do Supremo, Edson Fachin, determinou que Hoffmann e o marido fossem os únicos a permanecer sob investigação do Supremo. As restantes investigações foram enviadas para a justiça do Distrito Federal. Por isso, o juiz diz que a actual presidente do PT e Paulo Bernardo ficaram de fora da decisão pois os seus processos estão numa instância diferente.

A defesa de Lula apresentou um recurso contra esta última decisão mas, no início deste mês, foi rejeitado.

PUB