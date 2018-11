Homem vestido com colete amarelo que ameaçou fazer-se explodir já foi detido

Um homem vestido com um colete amarelo fluorescente, semelhante aos usados durante a manifestação contra o aumento do preço dos combustíveis em toda a França, ameaçou fazer-se explodir no parque de estacionamento de um centro comercial em Angers, se os manifestantes não forem ouvidos no Eliseu. Depois de várias horas de negociações o homem entregou-se às autoridades, avança o canal de televisão BFMTV.

O indivíduo, que terá cerca de 45 anos, vestia um colete amarelo e dizia estar armado com uma granada e ter explosivos na mala. Por enquanto, ainda não se sabe se o homem está directamente envolvido no movimento “Coletes Amarelos”.

Numa conferência de imprensa, durante a tarde desta sexta-feira, o Ministro do Interior, Christophe Castaner, confirmou que um homem diz ter consigo "substâncias explosivas" e mostrou uma granada num centro comercial em Angers.

A zona, que serve de ponto de encontro para os "Coletes Amarelos" de Angers, foi evacuada ao início da noite.

De acordo com o canal de televisão francês, o homem parece ter problemas psicológicos e é conhecido das autoridades por tráfico de estupefacientes.

Há mais de uma semana que o movimento de protesto “Coletes Amarelos” se manifesta contra a nova taxa de combustível para financiar a transição energética em França. Há auto-estradas fechadas, barricadas em chamas e camiões em marcha lenta a bloquear o acesso a bombas de gasolina, centros comerciais e algumas fábricas. O movimento pretende parar Paris no próximo sábado.

