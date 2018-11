China vai construir primeiro túnel submarino para comboios de alta velocidade

A China vai construir o seu primeiro túnel submarino para comboios de alta velocidade, com mais de 70 quilómetros, que ligará duas cidades na costa leste do país, informou esta sexta-feira a agência noticiosa oficial Xinhua.

O projecto vai ligar a cidade portuária de Ningbo à ilha de Zhoushan, na próspera província de Zhejiang. No total, o túnel terá 70,92 quilómetros de comprimento, com uma secção por baixo do mar de 16,2 quilómetros, detalhou a agência.

Os comboios, que vão viajar a 250 quilómetros por hora, reduzirão o tempo de deslocação entre as duas cidades, de uma hora e meia para 30 minutos.

A malha ferroviária de alta velocidade da China superou este ano os 25.000 quilómetros – mais do que todos os outros países combinados.

A primeira linha chinesa de alta velocidade – um troço de 117 quilómetros entre Pequim e Tianjin – começou a funcionar em 2008, quando a capital chinesa organizou os Jogos Olímpicos, 28 anos depois do nascimento do TGV francês.

E quando o Japão lançou o seu "comboio-bala", em 1964, a China era um país pobre e isolado, mergulhado em constantes "campanhas políticas" e empenhada em "aprofundar a luta de classes".

Em 2012, o país inaugurou a linha de alta velocidade mais extensa do mundo, com 2298 quilómetros, que liga Pequim a Cantão.

Durante a última dinastia imperial (1644-1911), o governo chinês começou por se opor ao caminho-de-ferro e só em 1881 autorizou a construção da primeira via-férrea.

O acelerado desenvolvimento da rede chinesa de alta velocidade ficou também marcado por um grave acidente, que matou 40 pessoas, no verão de 2011.

