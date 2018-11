Rui Moreira demite-se da Associação de Turismo do Porto

Ricardo Valente, vereador da Câmara Municipal do Porto com os pelouros da Economia, Turismo e Comércio, foi indicado por Rui Moreira para o substituir na direcção da Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP). Rui Moreira, noticia a Lusa, demitiu-se esta sexta-feira do cargo. "A Câmara do Porto, por uma questão estatutária tem direito a estar representada nesse organismo [ATP] e o presidente Rui Moreira entendeu que deveria ser o vereador com a pasta do Turismo" a fazê-lo, escreve a ATP em comunicado.

Em Setembro de 2017, a ATP anunciava, em comunicado, que nos novos corpos sociais para o triénio 2017/2019 o presidente da direcção seria Rui Moreira, ocupando a vice-presidência o empresário Mário Ferreira e o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho.

No mesmo comunicado da ATP era realçado "um marco particularmente relevante" que era a "aproximação da Entidade Regional de Turismo Porto e Norte (ERT) à ATP, enquanto Agência Regional de Promoção Turística", com Melchior Moreira, presidente da ERT, a assumir a "função de presidente da mesa da Assembleia Geral da ATP.

Questionado pela Lusa sobre se a demissão da Rui Moreira poderia também estar relacionada com a detenção e prisão preventiva de Melchior Moreira, Ricardo Valente negou e explicou que a ERT está na ATP porque a "direcção da ATP, como um todo, decidiu incluir a representação institucional da ERT na ATP".

Melchior Moreira foi reeleito em Junho deste ano para um novo e último mandato na Turismo do Porto e Norte de Portugal. Está em prisão preventiva desde Outubro passado. É um dos cinco suspeitos numa alegada viciação de procedimentos de contratação pública.

A Associação de Turismo do Porto e Norte vai receber 6,2 milhões de euros para a promoção turística externa entre 2019 e 2021, que se traduz num aumento de 38% em relação ao triénio que termina agora, avançou esta semana à Lusa fonte oficial da ATP.

Sobre o aumento em 38% da verba que a ATP vai receber do Estado, Ricardo Valente assume que se trata de uma "notícia que o satisfaz" e que vem "validar a aposta do país na fileira do Turismo", bem como vem "reconhecer o excelente trabalho que a ATP tem estado a desenvolver". O Norte é uma região que está a crescer a dois dígitos, quase a 12%, em termos de proveitos totais", acrescentou.

A Lusa tentou obter informações da ATP sobre a mudança na presidência da direcção, mas não foi possível até ao momento, tendo-nos sido explicado por fonte do gabinete de imprensa que o director executivo, Rui Gonçalves, se encontrava em viagem de trabalho de regresso dos Açores.

A Lusa pediu um esclarecimento ao presidente da Câmara do Porto sobre a sua demissão do cargo na ATP, mas até ao momento ainda não foi possível obter resposta.

