Pavilhão Rosa Mota reabre em 2019 com Super Bock Arena no nome

Quando entre Maio e Junho de 2019 o Pavilhão Rosa Mota reabrir, o baptismo do equipamento inaugurado em 1952 terá associado ao nome da atleta portuense a designação de uma marca de cerveja. “Super Bock Arena” fará parte da toponímia da obra do arquitecto Carlos Loureiro nos próximos 20 anos, período da concessão do pavilhão a privados.

A proposta vai ser votada na reunião camarária da próxima terça-feira e já será resultado de uma negociação prévia entre o executivo de Rui Moreira e a sociedade Círculo de Cristal, S.A. Segundo o documento que será levado a votação, houve um primeiro pedido da empresa que o presidente da câmara "não aceitou agendar para deliberação" e que, entende-se, eliminava o nome da atleta portuense.

PUB

"Contrariamente a um primeiro pedido”, lê-se na proposta, “este não altera a designação formal ou corrente do equipamento, traduzindo-se apenas na adopção suplementar de branding". Qualquer alteração a este acordo, “mesmo para efeitos de exploração comercial”, terá de ter o “acordo prévio do município", acutelam.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O negócio do consórcio permitirá à autarquia encaixar “quatro milhões de euros” nos seus cofres, garantindo os direitos de utilização do equipamento durante alguns dias por mês. Depois de reabilitado, o pavilhão - inicialmente criado para uso desportivo e que preservará os jardins e espaço público envolvente - poderá “receber eventos desportivos, artísticos e económicos (nomeadamente congressos) de dimensão e características que, de outra forma, inexistiram”.

PUB

A reabilitação do Rosa Mota, iniciada em Fevereiro, vai custar ao consórcio Porto Cem Por Cento Porto oito milhões de euros. O equipamento terá um interior completamente renovado e capaz de se adaptar aos diferentes eventos. As pequenas e típicas janelas da cúpula terão um mecanismo capaz de as “fechar”, impedindo a passagem de luz.

A maratonista Rosa Mota, campeã olímpica em atletismo em 1988, já foi distinguida com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, a Grã-Cruz da Ordem do Mérito e o título de Doutora Honoris Causa da Universidade do Porto. Contactada pelo PÚBLICO, a atleta não esteve disponível para comentar o assunto, mas a autarquia garante que Rosa Mota "fez parte da solução" encontrada.

PUB