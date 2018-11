Duas décadas de um evento que que junta todos, mas mesmo todos

Na galeria da biblioteca Florbela Espanca, em Matosinhos, há uma exposição que está a ser visitada pelos próprios artistas. É o dia da inauguração e as estrelas que ali expõem as suas mais recentes criações furam em zig-zag por corredores decorados com pinturas em tela, trabalhos de cerâmica e instalações para encontrarem as suas obras-primas.<_o3a_p>

Alguns dos criadores vão descobrindo as suas peças no meio de cerca de uma centena de outras e orgulhosamente anunciam a quem passa: “Esta é minha”. Percebe-se a euforia. É o resultado do trabalho de um ano que agora está no espaço onde deve estar uma obra de arte – numa das salas da cidade que é também morada de eventos artísticos.<_o3a_p>

Porém, o mais importante não é saber quem é o autor de cada um dos trabalhos. Nesta exposição a assinatura não se sobrepõe ao colectivo. É uma exibição sem lugar para egos, prima-donas ou figuras de proa e que tem como cabeça de cartaz apenas uma ideia: a inclusão.<_o3a_p>

É uma ideia que se repete há duas décadas, todos os anos, e que tem como missão fundamental polir o significado do conceito de diferença. O Juntos Pel’Arte, organizado pela Associação Portuguesa de Pais Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), com o apoio logístico da autarquia local, arrancou esta quinta-feira e até 3 de Dezembro celebra a 20ª edição com um programa que congrega actividades artísticas de alunos das escolas de concelho e de utentes de instituições de solidariedade social dedicadas aos cidadãos com necessidades especiais.<_o3a_p>

Estivemos lá no dia da inauguração, que contou com a presença de cerca de uma centena de pessoas. Quem lá esteve pôde ver e ouvir o Grupo de Musicoterapia da APPACDM de Matosinhos a tocar um medley de clássicos da música popular portuguesa, à entrada da biblioteca municipal. Ao som da guitarra, bateria, caixas chinesas e muitas vozes entoadas pelos utentes ouviu-se Carlos Paião, Marco Paulo e José Cid.<_o3a_p>

“Música, eu nasci prá música, para te ver sorrir e a sonhar”, dizia a entrada de Minha música, do último compositor. O sorriso rasgado de quem interpretava o tema fez-nos acreditar que a terapia recorrendo a melodias e notas musicais tem efeito. Antes disso participou também na sessão de abertura o Grupo de Teatro da mesma instituição da secção do Centros de Actividades Ocupacionais (CAO) da Senhora da Hora.<_o3a_p>

Até à data de encerramento a música e as artes performativas fazem parte do cartaz do evento, entre workshops de dança hip-hop e contemporânea, malabarismo e musicoterapia e espectáculos de teatro, dança e circo. Parte da agenda fazem ainda uma tertúlia que se debruça sobre o tema da inclusão e workshops e ateliers de tapeçaria, trabalhos manuais, arte urbana e fotografia, todos abertos a qualquer pessoa que se queira inscrever. As actividades realizam-se entre várias salas da Biblioteca Florbela Espanca e os Paços do concelho. Durante todo o evento poderá ainda ser visitada a exposição patente na galeria da biblioteca.<_o3a_p>

Grande parte dos trabalhos expostos estão para venda. As receitas revertem na totalidade para as instituições envolvidas no evento. O preço é simbólico – entre 1 euro a 25 euros. Todo o dinheiro angariado servirá, como em anos anteriores, para financiar os materiais usados pelos utentes na manufactura das peças – desde pinturas em azulejo, em tela ou cerâmica.<_o3a_p>

Além dos trabalhos realizados e da programação a cargo das instituições de apoio a pessoas com necessidades especiais, o evento conta de há vários anos para cá com a participação de quase duas dezenas de escolas básicas e secundárias do concelho. São cerca de mil pessoas que estão envolvidas na iniciativa.<_o3a_p>

Não individualizar para não diferenciar<_o3a_p>

Explica-nos a presidente da APPACDM de Matosinhos, Olívia Assunção, que os trabalhos e as peças expostas não estão assinados para que não haja distinções e para que o evento seja efectivamente inclusivo. “A ideia é olhar para a exposição como um todo e não individualizar”, sublinha. Não interessa tanto saber quem fez o quê, mas sim fazerem todos parte do mesmo corpo.<_o3a_p>

Não há um tema único para os trabalhos que fazem parte da exposição. Há liberdade para explorar a criatividade. Há retratos, paisagens de mar, outras mais urbanas, referências locais e espaço para que se solte a veia mais surrealista. A faixa etária dos executantes vai “dos seis aos setenta”. O tópico escolhido por cada um está também directamente relacionado com a idade e experiência do executante.<_o3a_p>

Para Olívia Assunção, o mais importante acaba por ser o caminho que se tem percorrido ao longo dos anos em direcção à inclusão. Há menos de uma década há frente da instituição, ainda assim, recorda os primeiros anos da iniciativa. “Começou na junta de freguesia de São Mamede Infesta com uma dimensão mais modesta”, relembra. Pouco tempo depois o evento foi acolhido pela autarquia que cedeu as instalações onde ainda hoje se realiza.<_o3a_p>

Passaram duas décadas, muita coisa mudou, mas considera ainda haver muito caminho a percorrer: “Há vinte anos a palavra diferença era mais pesada e tinha outro significado. Hoje o significado já não é o mesmo, mas ainda continua a existir muito preconceito”.<_o3a_p>

