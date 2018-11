No segundo dia da visita a Portugal, o Presidente de Angola, João Lourenço, rumou ao Porto, onde esteve nos Paços do Concelho e no Palácio da Bolsa. António Costa, Rui Moreira e as comitivas de Angola e Portugal estiveram presentes. João Lourenço aproveitou para insistir na ideia de um "futuro promissor de cooperação e intercâmbio" entre os dois países.