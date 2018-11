Preço das casas em Portugal subiu 15,6% em Setembro

O preço de venda das casas em Portugal (continental) registou um crescimento homólogo de 15,6% em Setembro, de acordo com dados revelados pela Confidencial Imobiliário no âmbito do Índice de Preços Residenciais, revelado esta sexta-feira.

“O mês de Setembro confirma que os preços no mercado habitacional se mantêm em aceleração, com as subidas homólogas a posicionarem-se acima dos 10% desde Julho de 2017. Só este ano, as valorizações foram sempre superiores a 13,5%, atingindo um máximo de 16,4% em Maio e mantendo-se em torno dos 15% desde então”, avança a revista especializada na recolha e tratamento de dados, no dia quem que se ficou a saber que Lisboa é a “escolha número um” para investir em imobiliário.

A Confidencial Imobiliária lembra que “o ciclo de recuperação dos preços da habitação no país teve início há cinco anos, no último trimestre de 2013, mas durante cerca de dois anos, as subidas homólogas mantiveram-se abaixo dos 3%. Só em 2016 a valorização começou a acelerar, com os preços a apresentarem subidas de 3,5% a 9% até meados do ano passado e a acentuarem de forma expressiva o ritmo de crescimento desde então, com variações homólogas sempre a dois dígitos”.

Em resultado do ciclo de subidas, os preços estão 10,6% acima do período pré-crise (2007) e 41,4% acima face ao seu nível mais baixo (em Junho de 2013).

