Lisboa é a “escolha número um” para investir em imobiliário

Depois das grandes cidades os investidores viram-se para de menor dimensão e nessa corrida Lisboa acaba de chegar à liderança. Em apenas um ano, a capital portuguesa passou do 11º lugar para o primeiro revela um estudo da consultora PwCe e do Urban Land Institute.

O estudo, Tendências Emergentes na Europa 2019, que classifica os mercados imobiliários nas principais cidades europeias de acordo com as as perspectivas globais de grandes investidores no sector, mostra a queda de algumas cidades até agora no Top das preferências, como Berlim, que passou para segundo lugar do ranking. Dublin, apesar do efeito do Brexit, mantém-se na terceira posição.

A preferência por Lisboa está sustentada pela "qualidade de vida" da cidade e pelo crescimento da economia portuguesa, que “é agora um destino internacional para empresas, investidores e turistas”.

A capital espanhola subiu uma posição, passando para o quarto lugar, que era ocupado por outra cidade alemã, Munique.

O estudo mostra que as perspectivas dos maiores investidores imobiliários da Europa continuam optimistas sobre suas perspectivas de negócios em 2019, embora um pouco menos confiantes do que há um ano, a revelar alguma cautela como a possibilidade do ciclo de crescimento do sector estar a chagar ao fim.

A preocupar os investidores está “o cenário geopolítico”, com destaque para o Brexit, embora os grandes investidores globais estejam menos preocupados com esse efeito do que com os seus congéneres europeus.

