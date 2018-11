Ricardo Santos vence 1.º Palmares Classic

Cinco dias depois de ter sido vice-campeão nacional, Ricardo Santos venceu ontem o 1.º Palmares Classic, prova que assinalou o arranque da temporada 2018/2019 do Portugal Pro Golf Tour, nos percursos Alvor-Lagos do Onyria Palmares Beach & Golf Resort.

Mesmo sem ter recuperado da lesão nas costas contraída no Solverde Campeonato Nacional PGA, no Oporto Golf Club, o algarvio de 37 anos fez voltas de 66-68 para, com um total de 134 (-10), ganhar pela margem mínima sobre os irlandeses Gary Hurley (68-67) e Paul McBride (66-69). Isto com três birdies nos últimos quatro buracos de jogo…

"Sim, 10 abaixo do Par em dois dias foi muito bom", disse Ricardo Santos à Tee Times Golf, em exclusivo para o jornal Record. "Senti-me bem especialmente quarta-feira, dia em que joguei muito bem. Quinta-feira não joguei tão bem, mas também o dia estava mais difícil", acrescentou o jogador do Challenge Tour.

PUB

"A lesão nas costas está melhor mas ainda não estou totalmente recuperado. Estive com o Rogério Machado (fisioterapeuta) na terça-feira e melhorei bastante e esta sexta-feira vou estar novamente com ele a fazer tratamentos", informou, depois de ganhar um prémio de dois mil euros pela vitória.



"O campo estava em óptimas condições, mesmo com a quantidade de água que caiu nos dias anteriores. Ontem o tempo esteve bom apesar de ter chovido três ou quatro vezes, mas estava calor e não havia vento. Hoje estava mais complicado, com algum vento e frio", concluiu.



Entre 52 participantes houve 11 portugueses em prova. As suas classificações e resultados foram as seguintes: 1.º Ricardo Santos, 134 (66+68), -10; 5.º Hugo Santos, 140 (71+69), -4; 6.º (empatado) Tomás Bessa, 141 (72+69), -3; 9.º (empatado) Vítor Lopes, 143 (77+66), -1; 9.º (empatado) Tomás Melo Gouveia, 143 (75+68), -1; 9.º (empatado) Pedro Almeida, 143 (72+71), -1; 9.º (empatado) Miguel Gaspar, 143 (69+74), -1; 17.º (empatado) João Ramos, 144 (70+74), Par; 27.º (empatado) Tiago Rodrigues, 146 (74+72), +2; 43.º Rogério Brandão, 157 (77+80), +13; Rui Morris, desqualificação

PUB

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB

PUB