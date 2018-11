Keizer: "Não construi o plantel mas não tenho qualquer desculpa"

Marcel Keizer lembrou esta sexta-feira que não foi ele quem construiu o actual plantel "leonino", mas não quer que isso lhe sirva como desculpa para aquilo que vier a acontecer esta temporada. Na antecipação da partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que se disputa este sábado no Estádio Municipal do Fontelo, Viseu (15h, SPTV1), garantiu que já conhece bem o Lusitano de Vildemoinhos e quer a sua equipa a fazer uma boa carreira na competição.

"Eu não fui definitivamente a pessoa que construiu o plantel, mas não tenho qualquer desculpa, já sabia disso quando vim. A equipa tem bons jogadores e queremos que estes jogadores se saiam bem. É muito cedo para apontar alvos [eventuais reforços no mercado de Inverno]", referiu o técnico holandês na sua primeira conferência de imprensa em Alvalade.

PUB

Apesar de não ter podido contar com todos os jogadores nos últimos dias, devido aos jogos das selecções, Keizer tem gostado do que tem visto nos treinos desde que chegou e considera que houve uma "evolução" em termos tácticos. Indicações que lhe dão segurança para implementar o seu esquema preferido, o 4-3-3.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Keizer não quis comentar as recentes convulsões no clube, dizendo que está apenas concentrado no seu trabalho. "Falo com os jogadores sobre futebol e é isso que gostamos. Estamos focados apenas no futebol e isso é que é importante. Temos de fazer boas performances."

PUB

Sobre o Lusitano de Vildemoinhos, revelou que viu os últimos jogos do adversário deste sábado, elogiando em particular a partida da última eliminatória da Taça de Portugal, onde a turma do concelho de Viseu, que alinha na Série B do Campeonato de Portugal (terceira divisão), ultrapassou o Nacional da Madeira.

"Nós observamos sempre os adversários pelo menos duas vezes e fizemos isso mesmo com o Lusitano. Jogaram muito bem contra o Nacional, sabemos que vai ser difícil para nós", concluiu.

PUB