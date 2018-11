Já são conhecidas as 20 selecções que vão estar no Mundial 2019

Não houve surpresas e no próximo ano, no Japão, não haverá nenhuma selecção estreante na 9.ª edição de um Campeonato do Mundo de râguebi. Nesta sexta-feira, em Marselha, o Canadá derrotou Hong Kong, por 27-10, e garantiu a vitória no torneio quadrangular de repescagem, carimbando a presença no Mundial do próximo ano.

Serão 12 estádios, 20 selecções e 48 jogos, mas entre 20 de Setembro e 2 de Novembro do próximo ano, o Mundial de râguebi será um reencontro entre velhos conhecidos – nas nove edições da competição, apenas 25 países conseguiram apurar-se.

Grupos A: Irlanda, Escócia, Japão, Rússia e Samoa

B: Nova Zelândia, África do Sul, Itália, Namíbia e Canadá

C: Inglaterra, França, Argentina, Estados Unidos e Tonga

D: Austrália, País de Gales, Geórgia, Fiji e Uruguai

O torneio quadrangular de repescagem que terminou nesta sexta-feira em Marselha garantia ao vencedor o último lugar disponível no Mundial 2019, mas apesar da presença em Marselha de três países que nunca disputaram a fase final da prova (Alemanha, Quénia e Hong Kong), o Canadá confirmou o favoritismo e manterá o pleno: os canadianos nunca falharam um apuramento.

Actual 21.º classificado do ranking da World Rugby e quarto na hierarquia das Américas, atrás da Argentina (9.º), Estados Unidos (13.º) e Uruguai (18.º), o Canadá derrotou no torneio de repescagem o Quénia (65-19), a Alemanha (29-10) e Hong Kong (27-10), frustrando as expectativas dos germânicos, que garantiram a presença no torneio após afastarem Portugal no último play-off da fase de qualificação europeia, beneficiando para isso da penalização imposta a Roménia, Espanha e Bélgica por utilização de jogadores elegíveis durante a fase de apuramento.

Após ter marcado presença em 2007, Portugal voltou assim a falhar pela terceira vez consecutiva a qualificação, contribuíndo para isso o afastamento dos melhores jogadores portugueses das convocatórias das partidas da selecção nacional. A ausência dos atletas profissionais que competem no estrangeiro é um problema assumido que, no entanto, não tem sido resolvido pelas sucessivas direcções federativas.

Sem Portugal, o Mundial de 2019 arrancará na manhã de 20 de Setembro, com um confronto entre os anfitriões japoneses, que há quatro anos protagonizaram uma das maiores surpresas de sempre em Campeonatos do Mundo ao derrotarem em Brighton a África do Sul, e a Rússia. O primeiro grande duelo está, no entanto, marcado para o dia seguinte, quando a Nova Zelândia, que no último Mundial se tornou na primeira selecção a vencer por três vezes o Campeonato do Mundo, defrontar os Springboks.

Calendário da fase de grupos:

20/09/19

Japão-Rússia, em Tóquio (11h45)

21/09/19

Austrália-Fiji, em Sapporo (05h45)

França-Argentina, em Tóquio (08h15)

Nova Zelândia-África do Sul, em Yokohama (10h45)

22/09/19

Itália-Namíbia, em Higashiosaka (06h15)

Irlanda-Escócia, em Yokohama (08h45)

Inglaterra-Tonga, em Sapporo (11h15)

23/09/19

País de Gales-Geórgia, em Toyota (11h15)

24/09/19

Rússia-Samoa, em Kumagaya (11h15)

25/09/19

Fiji-Samoa, em Kamaishi (06h15)

26/09/19

Itália-Canadá, em Fukuoka (08h45)

Inglaterra-Estados Unidos, em Kobe (11h45)

28/09/19

Argentina-Tonga, em Higashiosaka (05h45)

Japão-Irlanda, em Shizuoka (08h15)

África do Sul-Namíbia, em Toyota (10h45)

29/09/19

Geórgia-Uruguai, em Kumagaya (06h15)

Austrália-País de Gales, em Tóquio (08h45)

30/09/19

Escócia-Samoa, em Kobe (11h15)

02/10/19

França-Estados Unidos, em Fukuoka (08h45)

Nova Zelândia-Canadá, em Oita (11h15)

03/10/19

Geórgia-Fiji, em Higashiosaka (06h15)

Irlanda-Rússia, em Kobe (11h15)

04/10/19

África do Sul-Itália, em Shizuoka (10h45)

05/10/19

Austrália-Uruguai, em Oita (06h15)

Inglaterra-Argentina, em Tóquio (09h00)

Japão-Samoa, em Toyota (11h30)

06/10/19

Nova Zelândia-Namíbia, em Tóquio (05h45)

França-Tonga, em Kumamoto (08h45)

08/10/19

África do Sul-Canadá, em Kobe (11h15)

09/10/19

Argentina-Estados Unidos, em Kumagaya (05h45)

Escócia-Rússia, em Shizuoka (08h15)

País de Gales-Fiji, em Oita (10h45)

11/10/19

Austrália-Geórgia, em Shizuoka (11h15)

12/10/19

Nova Zelândia-Itália, em Toyota (05h45)

Inglaterra-França, em Yokohama (09h15)

Irlanda-Samoa, em Fukuoka (11h45)

13/10/19

Namíbia-Canadá, em Kamaishi (04h15)

Estados Unidos-Tonga, em Higashiosaka (06h45)

País de Gales-Uruguai, em Kumamoto (09h15)

Japão-Escócia, em Yokohama (11h45)

