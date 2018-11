Quem és tu Planisférico?

O Planisférico nasceu a contar a história das equipas mais goleadoras do planeta, que não estavam, nem na Premier League inglesa, nem na Liga espanhol, mas no campeonato das Ilhas Comoros. Esta foi a primeira história de todas. Seis anos e um prémio depois, voltamos a ela para constatar que se continuam a marcar lá muitos golos. E voltamos a muitas outras histórias passadas nos vários cantos desta terra onde se joga futebol para ver o que aconteceu.

Esta espécie de “Greatest Hits, Volume I” revisita também a história de Daddy Birori, que agora é o grande goleador do Girabola angolano, do hipster itinerante Javi Poves, de Kerlon, o inventor da habilidade mais inútil da história do futebol, do Luzenac, o clube da montanha que foi barrado à entrada da segunda divisão francesa, e da grande confusão em que ficou o futebol profissional da Crimeia.

Uma das nossas apostas vencedoras foi Julio Ribas, que conduziu a selecção de Gibraltar às suas primeiras vitórias em jogos oficial, ao contrário do Cobresal, a equipa que joga no deserto e que anda a amargar pelos escalões secundários depois de ter sido campeão chileno.

