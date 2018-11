The River, de Emir Baigazin, é o Melhor Filme do Leffest

The River, do cineasta cazaque Emir Baigazin, é o vencedor do prémio de Melhor Filme na edição deste ano do Leffest – Sintra & Estoril Film Festival. O júri, composto por Walter Salles, Chrysta Bell, Jonathan Littell, Jorge Queiroz, Martha Argerich e Stephen Kovacevich, atribuiu o principal prémio ao terceiro tomo de uma trilogia “informal” ao longo da qual Baigazin tem explorado as vastas zonas rurais do Cazaquistão, interrogando as relações entre atavismos e tradições e a chegada de uma modernidade social e tecnológica.

Só o primeiro filme da trilogia (Lições de Harmonia, de 2014) estreou comercialmente em Portugal, esperando-se que o mesmo venha a acontecer com este agora premiado The River.

No que toca aos outros galardões oficiais do festival, o Grande Prémio do Júri João Bénard da Costa foi atribuído ex-aequo aos filmes do francês Julien Faraut (John McEnroe: In the Realm of Perfection), um documentário centrado na figura do antigo tenista americano e especialmente atento ao lado formal do jogo do ténis, e do veterano brasileiro Júlio Bressane (A Sedução da Carne), intrigante exercício, bem na linha dos últimos trabalhos do autor, que concilia uma interpretação muito pessoal do erotismo com uma reflexão sobre a identidade, ou a pluralidade de identidades, do Brasil.

Finalmente, o Prémio Especial do Júri para Melhor Realizador foi entregue ao britânico Richard Billingham por Ray & Liz, onde o autor procede a uma variação estilizada sobre os códigos e as expectativas do “realismo britânico”.

Todos os quatro filmes premiados poderão ser vistos ou revistos ao longo da tarde de domingo, dia 25, no Cinema Monumental, em sessões às 13h30 (Ray & Liz), 14h (A Sedução da Carne), 18h30 (In the Realm of Perfection) e 21h (The River).

