PÚBLICO vence prémio de excelência geral em Ciberjornalismo

O PÚBLICO foi o vencedor do prémio “Excelência Geral” atribuído pelo Observatório de Ciberjornalismo da Universidade do Porto nesta quinta-feira. Também o trabalho Rohingya: uma crise sem fim, do infografista Francisco Lopes, venceu na sua categoria.

O prémio de excelência geral destina-se a premiar o site de informação que "cumpra com sucesso as suas funções editoriais, sirva efectivamente a sua audiência, maximize a exploração das características da Internet e represente os mais elevados standards jornalísticos”, lê-se no site do Observatório de Ciberjornalismo.

PUB

O segundo galardão da cerimónia foi para o trabalho Rohingya: uma crise sem fim, do PÚBLICO, que apresenta, na forma de uma infografia interactiva, um olhar sobre a vida dos 800 mil rohingya que fugiram da Birmânia e que agora vivem em campos de refugiados do Bangladesh.

PUB

PUB

A Rádio Renascença arrecadou dois prémios do júri, na categoria Última Hora e Narrativa Vídeo Digital.

Os dois estreantes distinguidos pelo júri do concurso foram o projecto Divergente, que apresentou a melhor reportagem multimédia com o trabalho Terra de Todos, Terra de Alguns, que também esteve na página do PÚBLICO em Agosto, no âmbito de uma parceria, e o Fumaça, que ganhou o prémio da categoria Narrativa Sonora Digital.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também o jornal regional Reconquista, do distrito de Castelo Branco, arrecadou o prémio da categoria Ciberjornalismo de Proximidade.

O prémio de Ciberjornalismo Académico foi para a Universidade do Minho, pelo trabalho Águas Paradas movem o Tâmega?.

Na maioria dos casos, as escolhas do público coincidiram com a do júri excepto em duas categorias: Infografia Digital (ganhou o Jornal de Notícias) e Última Hora (ganhou o PÚBLICO com o trabalho Após 17 dias na gruta, acabou o calvário: 12 jovens e treinador estão salvos).

PUB