O PÚBLICO vai lançar um podcast para miúdos (que os adultos vão adorar)

Em semana de aniversário da Rádio Miúdos, o PÚBLICO apresenta um novo programa em áudio.

E porquê? Porque nem sempre é fácil acompanhar as conversas dos adultos sobre temas “complicados”, vamos procurar encontrar respostas para “as perguntas que ficam por fazer”.

É este o objectivo do P de Porquê, o novo programa do PÚBLICO em parceria com a Rádio Miúdos, um projecto que já visitámos nesta reportagem e que completa esta semana três anos de emissões regulares. “A Rádio Miúdos nasceu a 20 de Novembro de 2015. Não escolhemos este dia por acaso. Ele também marca a data da publicação da carta dos Direitos da Criança. E num desses direitos está contemplada a possibilidade de ter direito à sua rádio. E cá estamos... Rádio Miúdos em todo o planeta”, explica o jornalista e coordenador de produção, João Pedro Costa.

Sediada nas antigas instalações da rádio local do Bombarral, é uma estação exclusivamente online feita por crianças e para crianças. Dirigida por Verónica Milagres, a Rádio Miúdos é muito mais do que um estúdio onde se “brinca às rádios”, é um espaço onde se fomenta a integração e a aprendizagem.

Com este novo programa, queremos “descomplicar” a actualidade, mas também responder às dúvidas dos mais pequenos. Por isso criámos um email para onde podem (e devem) ser enviadas sugestões de temas: [email protected]

Esta não é a primeira ligação ao PÚBLICO, pois desde há dois anos que o blogue Letra Pequena tem um programa sobre livros para a infância e juventude na Rádio Miúdos (podcasts podem ser escutados aqui).

A equipa fundadora da primeira rádio online portuguesa para miúdos dá-nos conta do seu percurso e conquistas até hoje: “Temos ouvintes em 176 países e territórios. Damos voz aos miúdos. Damos ritmo à cultura lusófona. Damos música e palavras em português ao mundo que nos ouve — do Quirguistão aos mares do Sul. Temos a alegria de fazer ‘uma rádio diferente’. Mostramo-nos nas escolas, onde vamos ensinar a fazer rádio. Temos 24 horas de emissão online, com música e programas catitas, e três horas de emissão em directo, das 15h às 18h. Esta é uma rádio feita por miúdos para miúdos.”

O projecto já mereceu distinções da Fundação Calouste Gulbenkian, da Comissão Europeia, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, do Bank of European Investment Institute e a Católica Business School. Tem como parceiros a Fundação Gulbenkian, o Instituto de Apoio à Criança, a Rede de Bibliotecas Escolares e Portugal Inovação Social.

Agora, também no PÚBLICO. Aqui estaremos, muito em breve, com o primeiro episódio. Entretanto, descubra os outros programas em publico.pt/podcasts.

