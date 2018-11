Greve dos enfermeiros adia todas as cirurgias programadas nos hospitais de Santa Maria e São João

Os enfermeiros iniciam esta quinta-feira uma greve inédita às cirurgias programadas em cinco blocos operatórios de hospitais públicos que durará até ao último dia do ano. Às 9h, no hospital de Setúbal a “adesão de 100% nos blocos e obstetrícia” levou ao adiamento de todas as cirurgias programadas, segundo Ana Luísa Pacheco, do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor). O mesmo aconteceu no hospital de Santa Maria, em Lisboa, confirma Luís Mós, do mesmo sindicato.

À porta de cada um destes hospitais estão cerca de 50 enfermeiros. Em Lisboa, antes da concentração marcada para as 10h, estava também a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.

No hospital de Santa Maria foram, assim, adiadas 33 cirurgias neste primeiro turno (das 8h às 16h): nove de ginecologia, nove de pediatria, uma de otorrino, cinco de oftalmologia, uma de neurocirurgia, três de urologia e cinco operações no bloco central, detalha Luís Mós. Nesta contabilização falta ainda a cirurgia plástica e as do turno da tarde, do bloco central, que possam vir a ser adiadas.

No Porto, nos hospitais de Santo António e São João a adesão à greve no turno da manhã é igualmente elevada, dizem os delegados sindicais. Gorete Pimentel, do Sindepor, estima que não tenha aberto numa das salas de cirurgia programada no Santo António. O mesmo diz Fernando Fernandes quanto ao hospital de São João.

Já no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, “a adesão dos enfermeiros que trabalham nos blocos operatórios estará muito perto dos 90%”, afirma Delfim Sousa. Dados mais concretos sobre a situação nos cinco hospitais serão conhecidos ao final da manhã.

Convocada por dois sindicados – além do Sindepor, a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) – a chamada "greve cirúrgica" teve o impulso inicial de um movimento de enfermeiros que lançou uma campanha que recolheu mais de 360 mil euros para compensar os colegas que aderirem à paralisação.

O pré-aviso de greve abrange todos os enfermeiros, mas o foco da paralisação são os blocos operatórios. Estão garantidos os serviços mínimos para as cirurgias urgentes e oncológicas. O protesto termina a 31 de Dezembro.

Os enfermeiros têm apresentado queixas constantes sobre a falta de valorização da sua profissão e sobre as dificuldades das condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde. Pretendem uma carreira, progressões que não têm há 13 anos, bem como a consagração da categoria de enfermeiro especialista. Lembram que os enfermeiros levam para casa menos de mil euros líquidos por mês e que cumprem muitas horas extraordinárias que não lhes são pagas. Com Lusa

