Bombeiros: nova carreira especial prevê indemnização ao Estado em caso de desistência

Em 2015, o Governo de Passos Coelho criou um pacote de incentivos para levar médicos para as zonas mais carenciadas. Entre as medidas estava um acréscimo de 21 mil euros por um contrato de cinco anos. Se o médico decidisse cessar funções antes do fim do contrato, estava obrigar a devolver parte do valor recebido.

Os incentivos foram revistos em 2017 e o contrato passou a ter uma duração do contrato é de três anos, com pagamento adicional de 36 mil euros sem obrigação de devolução do recebido para o médico que antecipe o fim do contrato.

As indemnizações exigidas no caso dos contratos com voluntários para as Forças Armadas mantêm-se. Os contratos que antes eram de oito anos podem ser estendidos até 18. Se deixar as fileiras antes da data acordada, o militar tem que indemnizar o ramo a que pertence. E não é raro isto acontecer. Todos os anos há militares a rescindir contratos, insatisfeitos com as condições, nomeadamente, salariais.