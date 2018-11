“Apesar das picadelas”, Presidente angolano garante que não vai parar combate à corrupção

O Presidente de Angola, João Lourenço, garantiu esta quinta-feira, em Lisboa, que não vai recuar no combate à corrupção, estratégia que envolve o repatriamento de capitais que saíram de forma ilícita do seu país.

Numa conferência de imprensa em Belém, por ocasião da visita oficial a Portugal, João Lourenço comparou o ataque à corrupção a mexer “num ninho de marimbondos” (espécie de vespa). Depois de dizer que já sentia algumas “picadelas”, afirmou que isso não o faria recuar, e que era “preciso destruir” esse ninho.

"Quando nos propusemos a combater a corrupção”, sublinhou, “sabíamos que precisávamos de ter muita coragem”, mas “somos milhões e contra milhões ninguém combate”.

Em Angola, frisou, há 28 milhões de habitantes, mas o número de corruptos “é bastante reduzido”.

Imediatamente antes, respondendo às questões dos jornalistas, João Lourenço tinha-se escusado a comentar a conferência de imprensa de quarta-feira do ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, e a intervenção de Isabel dos Santos, que alertou para o que disse ser uma possível "crise política profunda em Angola".

Marcelo visita Angola em 2019

Ao lado do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, João Lourenço anunciou que iam ser assinados esta sexta-feira, no Porto, 12 instrumentos de cooperação, e que não eram mais porque outros acordos ficavam reservados para a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Luanda. “Não pretendemos esgotá-los enquanto o Presidente Marcelo não visitar Luanda", afirmou João Lourenço, revelando assim a deslocação do Presidente português ao seu país, em data ainda a anunciar. Sobre os acordos, foi Marcelo Rebelo de Sousa quem nomeou as áreas de intervenção, que passam pela justiça, economia, educação e saúde.

Na intervenção inicial, após as cerimónias oficiais que marcaram o primeiro de três dias da viagem de Estado, João Lourenço destacou a necessidade de Angola diversificar a sua economia para além do petróleo, objectivo para o qual disse querer contar com os empresários portugueses. “Contamos sinceramente com o contributo dos homens de negócios portugueses”, sublinhou, recordando que “Angola está a viver uma nova fase, com importantes reformas”.

