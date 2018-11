“Indigno” e “imoral”, reagiu (quase toda) a Madeira à recusa do ministro

A recusa do ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, em ser ouvido na comissão eventual de Inquérito à política de gestão da TAP em relação à Madeira, no parlamento madeirense, provocou violentos protestos no Funchal.

“O ministro socialista Pedro Marques foge como o diabo da cruz de responder e esclarecer os madeirenses”, reagiu o deputado social-democrata Carlos Rodrigues, numa intervenção na assembleia regional em que acusou Pedro Marques de “cobardia política” e de se esconder atrás de “formalismos questionáveis”.

Carlos Rodrigues fala de comportamentos “indignos” e “imorais” do ministro do Planeamento, a quem imputa, por “negligência” e “imobilismo”, responsabilidades pelos problemas relacionados com os transportes aéreos entre a região autónoma e o continente. “Ao recusar prestar esclarecimentos, o ministro socialista demonstra que deve, e deve muito”, argumentou o parlamentar, perante a concordância das bancadas do CDS e do PCP.

Rui Barreto, líder do CDS na Madeira, criticou as justificações apresentadas por Pedro Marques, lembrando que, ao tutelar os transportes, o ministro tem o dever de deslocar-se ao parlamento regional para esclarecer questões relacionadas com os preços das passagens aéreas, os cancelamentos de voos e a revisão do subsídio de mobilidade

Sempre sem resposta, a assembleia regional já tinha enviado sucessivos ofícios para Lisboa, a pedir ao ministro que indicasse uma data para agendamento da audição. Na semana passada, perdeu a paciência. Os deputados com assento na comissão aprovaram por unanimidade o envio de uma convocatória para Pedro Marques, lembrando as consequências legais da falta a uma comissão parlamentar de inquérito. A resposta, conforme o PÚBLICO noticiou em primeira mão, foi enviada dias depois, e dava conta de que o ministro não estaria presente

Pedro Marques, em carta enviada à comissão de inquérito, sustenta a decisão num parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR), no qual é defendido que membros do Governo da República não têm que prestar contas aos parlamentos regionais. A própria comissão eventual de inquérito, diz o parecer, ao incidir em empresa pública que não integra o “sector empresarial regional” é "ilegal”.

A bancada do PS foi a única voz discordante na Madeira, colocando-se ao lado da decisão do ministro. A comissão, avançou o líder parlamentar socialista, Victor Freitas, deve ser automaticamente dissolvida, por não estar em conformidade com a Constituição. Isto, depois de o partido ter subscrito os ofícios e convocatórias enviadas a Pedro Marques.

