Ferro elogia João Lourenço pela "coragem e determinação" em afirmar a democracia em Angola

“Estados iguais e amigos”, cujo relacionamento se desenvolve na base da “igualdade e respeito mútuo”: assim se caracterizam as relações entre Portugal e Angola desde a independência, nas palavras do presidente da Assembleia da República na abertura da sessão solene dedicada a assinalar o início da visita de Estado do Presidente João Lourenço.

Mas Ferro Rodrigues haveria também de fazer questão de "saudar pessoalmente" o Presidente angolano "pela sua coragem e determinação em afirmar em Angola um Estado democrático de direito".

Segundo o presidente do Parlamento português, os dois países reconhecem as suas diferenças, "mas o que prevalece é o calor humano, a vontade de trabalhar em conjunto, de cooperar, de conviver". A nível bilateral, o presidente da AR sublinhou o diálogo institucional, o intercâmbio de visitas oficiais, e o comércio: "Todos estamos cientes da importância do mercado angolano para os nossos exportadores, para os nossos investidores".

Ferro Rodrigues salientou também que “falar do relacionamento luso-angolano é falar antes do mais do relacionamento entre as pessoas, de todas aquelas e aqueles que no seu dia-a-dia a sustentam”. Lembrou que em Angola residem e trabalham actualmente cerca de 135 mil portugueses que na sua maioria ali refizeram as suas vidas e cujo trabalho e dinamismo são um “contributo relevante para o progresso e desenvolvimento de Angola”, em especial depois das décadas de conflitos – primeiro na guerra colonial, depois a civil. Esse contributo económico “é também um elo indissolúvel do relacionamento luso-angolano”.

A essa realidade de portugueses em Angola, somam-se, em Portugal, os cerca de 17 mil angolanos que estudam e trabalham em Portugal e que enriquecem “o nosso tecido social e cultural”.

O presidente da Assembleia da República passou então a outro laço que “congrega” os dois países: a língua portuguesa. “Uma excelente ilustração no ensino é a Escola Portuguesa de Luanda, aberta em 1986 e que é sinónimo de qualidade”, citou Ferro Rodrigues, acrescentando a pertença comum à CPLP, instituição reconhecida pela comunidade internacional.

A CPLP é um espaço “privilegiado de diálogo, de cooperação e de acção entre os seus membros”, apontou Ferro Rodrigues, salientando a sua acção em matérias como as relações consulares, no cinema, no combate à malária, no ensino superior ou ainda em questões de juventude e desporto.

