ERC recusa mudança de directores-adjuntos na RTP por falta de fundamentação

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social decidiu não dar parecer positivo à saída dos directores-adjuntos João Fernando Ramos e Vítor Gonçalves da direcção de Informação da televisão pública, argumentando com a falta de fundamentação para as exonerações. E aceita, sem reparos, a permanência de António José Teixeira, já que a sua situação "se mantém inalterada".

O regulador recusa mesmo a justificação de que uma nova directora de Informação deverá ter liberdade para escolher a sua equipa.

O PÚBLICO apurou que a administração da RTP vai responder nesta quinta-feira ao Conselho Regulador da ERC, dizendo que quem tem de fundamentar a escolha da equipa é a directora Maria Flor Pedroso - cuja nomeação foi aprovada pelo regulador há um mês. Pela lei, a administração não pode interferir nas escolhas da direcção de Informação sob pena de cometer uma violação da liberdade editorial.

Maria Flor Pedroso esteve para ser ouvida na ERC nesta semana, mas a audição, que deveria servir para que a directora explicasse a sua visão para a estratégia da Informação da RTP e as mudanças de pessoas que pretende fazer, acabou por ser desmarcada pelo próprio Conselho Regulador no dia em que decidiu o seu parecer sobre os adjuntos.

"Os pedidos de exoneração de João Fernando Ramos e de Vítor Gonçalves não se mostram minimamente fundamentados, ao contrário do que este Conselho já exigiu" à administração da RTP na ronda de mudanças deste Verão. "Daí a ERC não possa aquilatar da bondade – leia-se, regularidade – do seu afastamento", lê-se no parecer.

Que acrescenta, em tom desafiador: "E nem se alegue ser prática corrente que um novo director de Informação pode, sem mais, escolher a sua “equipa” de trabalho, pois esse argumento não é de acolher."

O caminho, no entanto, continua aberto, com o regulador a deixar a bola do lado da RTP: "Para que este Conselho Regulador pudesse julgar da legalidade dos afastamentos propostos, teria de lhe ser afirmada a existência de um novo plano ou programa e a inadequação dos exonerados para o cumprirem."

