"Estamos a construir uma nova Angola", diz João Lourenço

O Presidente da República de Angola afirmou na Assembleia da República que o desafio imediato do seu mandato é "construir uma nova Angola". "Estamos a construir uma nova Angola, de transparência, com um ambiente de negócios mais favorável", afirmou João Lourenço.

Depois de 16 anos de "paz duradoura e irreversível", agora é o tempo de "encarar novos desafios com vista a garantir o aprofundamento da democracia e desenvolvimento do país", afirmou João Lourenço.

Para esse objectivo, o executivo angolano estabeleceu duas frentes de batalha: o combate à corrupção e o desenvolvimento baseado na diversificação da economia. "A necessidade de moralização da sociedade em geral, sobretudo a necessidade de combate à corrupção e impunidade, com envolvimento do poder legislativo e judicial mas também toda a sociedade civil no combate a este cancro que corrói todas as sociedades", começou por sublinhar.

No campo do desenvolvimento, o Presidente angolano destacou a necessidade de afirmar "a autoridade das instituições do estado, para tornar o país mais seguro e mais atractivo par ao investimento privado", a par da diversificação da economia e do aumento do volume de exportações.

Lourenço quer mais "gestos e atitudes" a reiterar "relação sólida"

Mas João Lourenço falou também sobre as relações entre Portugal e Angola que, disse, precisam de chegar a uma cooperação ainda mais estreita. "Portugal representa para nós um parceiro importante, com quem mantemos uma relação sólida que, como em qualquer outra relação, precisa de ser permanentemente alimentada e reiterada com gestos e atitudes de ambas as partes".

O Presidente angolano garantiu que a sua intenção é "manter a profunda amizade" com Portugal, reiterando a ideia de que Angola "está aberta a uma maior presença de empresários portugueses" na sua economia. Mas não só: "Gostaríamos que as nossas relações não se reduzissem à mera partilha de interesses económicos e empresariais", mas também na partilha de "consultas políticas, diplomáticas e parlamentares permanentes", assim como na troca de informação na educação, tecnologia, ciência, cultura e desporto.

João Lourenço deixou ainda as suas preocupações com alguns conflitos latentes em vários pontos do globo e com as alterações climáticas, condenou o racismo e a xenofobia, assim como a "ingerência externa" de alguns Estados na situação interna de outros. Defendeu a necessidade de uma acção concertada dos países para o combate ao crime organizado, ao tráfico de seres humanos e de armas.

Em termos geo-políticos, pediu o fim dos conflitos no Iémen e na Síria - que "causaram uma das maiores catástrofes de todos os tempos", com migrações em massa -, defendeu o direito do povo palestiniano a criar o seu próprio Estado, saudou o "esforço desenvolvido pelas duas Coreias, EUA e China para a redução da tensão e fim do conflito na península coreana, desmilitarização e possível unificação".

Porém, João Lourenço mostrou-se também apreensivo com o "possível retorno à guerra fria caso as duas super-potências não primem pela contenção e bom senso" na forma como abordam algumas questões estratégicas.

No final do discurso, João Lourenço foi aplaudido de pé por todos os deputados excepto pelo deputado do PAN e pela maioria do Bloco – José Manuel Pureza e Heitor de Sousa levantaram-se e Jorge Campos aplaudiu sentado.

