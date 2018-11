Ridículo…

A vida politica e social do país atingiu um nível ridículo nunca inimaginável. A peripécia das armas roubadas ainda agora em discussão causam perplexidade no cidadão comum. Ainda se discute quem roubou, quem as fez desaparecer, e quem as encontrou, e o “doa a quem doer” do Presidente continua por se aplicar.

O aparecimento de currículos falsos, falsificando a realidade para fingir falsas habilitações, o ridículo de se registar como presenças no hemiciclo deputados ausentes… A inexperiência da deputada invocada é um argumento risível, como se a Assembleia fosse local para gente inexperiente e não conhecedora das regras vigentes. Outra figura ridícula - um partido apregoar a moral no negócio do imobiliário e um membro desse partido a ser “apanhado" num negócio imobiliário.

Como não bastasse já este pequeno filme, surge o inesperado nunca visto num país democrático: os magistrados órgãos de soberania a fazerem greve, como um qualquer trabalhador do metro. Enfim, este país está a ter um rumo difícil de imaginar tais as contradições e situações incongruentes. Tudo isto contraria a imagem lá fora de que Portugal é considerado um bom país para viver. Quando refugiados sirios não têm dinheiro para se governar, sem luz, nem gás, estamos conversados quanto à capacidade que Portugal tem para acolher os imigrantes. Ridículo.

Francisco José Casal Pina, Cacém

Manifesto

Saiu há dias no PÚBLICO um "Manifesto para uma Floresta não Discriminada" em que é criticada a imputação ao eucalipto a responsabilidade pelo drama dos fogos.

Há muitos anos que o arq. Gonçalo Ribeiro Teles aponta como causa dos fogos a desertificação do território e o modo como a floresta e o espaço rural estão ordenados, indicando uma ordenação que minimizaria a ocorrência de fogos. Portanto, a causa dos fogos não pode ser apontada a nenhuma árvore espécie específica. No entanto, o que tem sido apontado por alguns técnicos ao eucalipto não tem sido apenas que este tem "características que o levam a incendiar-se e propagar incêndios" (Portugal em Chamas, J. Camargo e P.P. Castro, Ed. Bertrand, 2018;57), mas também os efeitos nefastos que a floresta de eucalipto tem para o ambiente, nomeadamente que "tem um impacto negativo na destruição dos solos, que afecta disponibilidade de água e que reduz a biodiversidade nos locais onde é introduzido" (ibd, pág 61).

Quanto a mim, não me parece que haja discriminação em relação ao eucalipto, uma vez que a sua área de plantação tem vindo a aumentar, sendo a espécie que ocupa uma maior área; em termos relativos, atinge a maior ou uma das maiores percentagens no mundo.

O Manifesto refere-se também ao rendimento de várias centenas de milhares de pequenos proprietários e produtores florestais. Quanto a isto, há a referir que o mercado da madeira é de oligopsónio, sendo os preços praticados no produção bastante baixos, dado o baixo poder negocial dos pequenos produtores.

Carlos Alberto de Oliveira Garrido, Almada

