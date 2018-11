Londres e Bruxelas fecham esboço da declaração política sobre a relação futura

O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo de princípio sobre a declaração política que servirá de base para as negociações sobre a sua relação futura, depois do “Brexit”.

Com este passo decisivo, abre-se o caminho para a conclusão do processo na cimeira europeia extraordinária deste domingo, em Bruxelas, que servirá para Londres e os 27 Estados-membros ratificarem o acordo de saída do Reino Unido da UE e a referida declaração.

PUB

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo presidente do Conselho Europeu Donald Tusk – através de uma mensagem partilhada no Twitter – e ocorre um dia depois da visita de Theresa May à capital belga para se encontrar com Jean-Claude Juncker.

PUB

PUB

“Acabei de enviar para os 27 Estados-membros o rascunho da Declaração Política sobre a Relação Futura entre a UE e o Reino Unido. O presidente da Comissão Europeia informou-me que esta foi acordada pelos negociadores e acordada em princípio ao nível político. Será agora sujeita à ratificação dos líderes [europeus]”, escreveu Tusk no Twitter.

A primeira-ministra do Reino Unido vai fazer uma declaração na Câmara dos Comuns de Westminster por volta das 14h30.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se tudo correr de acordo com as expectativas dos chefes de Governo no Conselho Europeu do dia 25 de Novembro, será possível avançar para a discussão e votação do texto final do “Brexit” no Parlamento britânico – cujo desfecho é imprevisível, tendo em conta a oposição assumida por praticamente todos os partidos, incluindo de alguns deputados do Partido Conservador, de May.

O Reino Unido vai abandonar oficialmente a União Europeia no dia 29 de Março de 2019.

PUB