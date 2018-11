PJ faz buscas na GNR de Póvoa de Lanhoso por violação de correspondência informática

As buscas hoje desenvolvidas pela Polícia Judiciária (PJ) no Destacamento da GNR da Póvoa de Lanhoso relacionam-se com eventual crime informático e violação de correspondência trocada entre militares através do Facebook, disse à Lusa fonte policial.

Segundo a fonte, a investigação da PJ está relacionada com conversas informais que quatro militares mantiveram no Messenger, o chat do Facebook.

Alguém terá acedido "ilicitamente" a essas conversas e tirado prints, que entretanto chegaram aos superiores hierárquicos.

PUB

PUB

PUB

Paulo Pinto, coordenador no norte da Associação Profissional da Guarda, disse à Lusa que essas conversas "não passavam de desabafos" trocados entre os militares em questão sobre a forma como actuavam as chefias.

"Conversas perfeitamente normais, desabafos perfeitamente normais, que não foram publicados no Facebook mas sim trocados em privado e a que alguém conseguiu aceder ilegalmente, ou aproveitando uma sessão aberta ou tendo acesso à palavra-passe. Ironicamente, foi essa ilegalidade que fez com que o caso chegasse ao Tribunal Militar", criticou.

Os quatro militares foram acusados de insubordinação mas, e ainda segundo Paulo Pinto, o Tribunal Militar arquivou o caso, face à forma ilícita como as provas foram obtidas.

Mesmo assim, os quatro foram afastados da investigação criminal, um afastamento que ainda se mantém.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sublinhou que, mesmo afastados da investigação criminal, os quatro "continuaram a praticar serviços relevantíssimos" à GNR, "que foram mesmo destacados na página de Facebook da Guarda".

"O mínimo que podemos exigir é a reintegração imediata dos quatro na investigação criminal e o apuramento de todas as responsabilidades criminais deste caso", acrescentou Paulo Pinto.

As buscas de hoje da PJ decorreram nas instalações do Destacamento da Póvoa de Lanhoso da GNR e nas residências de alguns militares.

PUB