O peso e altura dos portugueses é inferior ao da média dos europeus

Portugal está mais envelhecido do que o resto da população europeia

+ 85

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

‹ 5

Os europeus sofrem mais com excesso de peso do que com falta dele. Metade da população tem problemas de obesidade ou pré-obesidade. Em Portugal sofre-se mais: só 45% da população tem um peso normal

Índice de massa corporal (2014)