Lisboa recebe pela primeira vez gala dos “óscares” do turismo mundial

São considerados os “Óscares” do turismo a nível mundial e este ano a competição final disputa-se em Lisboa. No dia 1 de Dezembro, alguns dos principais protagonistas do sector vão concentrar-se no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, onde serão anunciados os vencedores globais dos World Travel Awards para este ano. Entre os nomeados, há 55 portugueses.

Vamos às categorias principais. Portugal pode repetir a proeza do ano passado e sagrar-se novamente o melhor destino turístico do mundo. Pela segunda vez consecutiva foi nomeado – e venceu – a categoria a nível europeu, garantindo lugar entre os nomeados para a gala final, em que concorrem todos os vencedores das galas regionais (Europa, Médio Oriente, Ásia e “Australasia”, América Latina, Caraíbas e América do Norte, e África e Oceano Índico) e outros nomeados pela própria organização.

Já Lisboa pode conquistar em casa o galardão de melhor destino citadino do mundo, depois de ter vencido o Óscar europeu pela primeira vez em Junho. Tem pela frente cidades como Rio de Janeiro, Paris, Londres, Nova Iorque, São Petersburgo, Marraquexe ou Hong Kong. A capital portuguesa está ainda nomeada em mais três categorias: melhor destino de cruzeiros, melhor porto de cruzeiros e melhor destino para uma escapada citadina (city break) – galardão que venceu no ano passado pela primeira vez.

As restantes nomeações distribuem-se um pouco por todo o país: o Algarve é candidato a melhor destino de praia, os Açores concorrem na categoria de melhor destino de mergulho e a Madeira pode voltar a sagrar-se melhor destino insular do mundo. Os Passadiços do Paiva, em Arouca, estão nomeados para duas categorias: melhor atracção turística de aventura e melhor projecto de desenvolvimento turístico. E a DouroAzul é candidata a melhor empresa de cruzeiros fluviais.

Depois de terem vencido no ano passado, voltam a estar nomeados para as mesmas categorias o Turismo de Portugal (melhor organismo oficial de turismo) e a Parques de Sintra – Monte de Lua (melhor empresa de conservação). Já a TAP está nomeada para quatro categorias: melhor companhia aérea para a Europa, para África e para a América do Sul e melhor revista de bordo, com a Up Magazine.

Estão ainda nomeados 22 hotéis e resorts portugueses em 31 categorias ligadas ao sector. (Confira a lista completa de nomeações portuguesas no final do texto.)

Os World Travel Awards foram criados em 1993 com o objectivo de reconhecer o trabalho desenvolvido na área da indústria turística a nível mundial, de modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo. O evento, que começou com uma única cerimónia anual, percorre actualmente cinco continentes com seis galas regionais ao longo do ano, entregando centenas de prémios a nível nacional, regional e mundial. A selecção dos nomeados às diferentes categorias é feita por nomeação online do público em geral e por mais de 200 mil profissionais do sector em 160 países. A eleição dos vencedores é feita através de um método semelhante, que integra votações do público (encerradas a 24 de Outubro) e de uma rede de especialistas ligados à organização.

Lisboa: a “escolha natural” para celebrar 25 anos de WTA

Segundo a organização dos WTA, “foi uma escolha natural ter a capital portuguesa como palco do clímax das celebrações do 25.º aniversário” dos prémios mundiais do turismo. Não só porque as galas anteriormente organizadas em solo português tinham “provado ser um sucesso”, recorda a organização em entrevista por e-mail, mas também porque a decisão vem reflectir “a contribuição crucial que o sector das viagens e do turismo trouxe para Lisboa e para a economia portuguesa em geral”.

Esta é a primeira vez que Portugal recebe a grande final dos World Travel Awards, mas o país já tinha sido anfitrião de galas europeias (Óbidos, em 2009, e Algarve, em 2012) e das três primeiras edições dos prémios mundiais do turismo para o sector do golfe (Algarve, 2014-2016). No próximo ano, os WTA estão de regresso a Portugal: a ilha da Madeira foi o destino escolhido para acolher a cerimónia europeia, agendada para 8 de Junho de 2019.

No dia 1 de Dezembro, no entanto, as atenções do sector vão estar concentradas em Lisboa. De acordo com Paula Oliveira, directora-executiva da Associação de Turismo de Lisboa (que co-organiza o evento), são esperadas “cerca de 400 a 500 pessoas” na gala. A maioria são convidados internacionais ligados ao sector, nomeados nas diferentes categorias, reunindo-se na capital portuguesa a nata da indústria, entre empresários, hoteleiros, líderes de companhias aéreas e de organismos oficiais de turismo dos quatro cantos do mundo.

Paula Oliveira não esconde a importância do evento para Lisboa. “É uma iniciativa com uma grande projecção internacional e bastante importante no sector do turismo”, refere em entrevista telefónica. Além disso, acrescenta, a escolha de Lisboa por parte da organização para acolher a cerimónia acaba por “consolidar a nossa imagem internacional, a nossa notoriedade e, no fundo, consolidar os prémios que já recebemos”. Quanto às nomeações lisboetas na gala final, Paula diz aguardar “com ansiedade” que a cidade “ganhe alguns prémios” - “um pelo menos” - mas admite ser “um mundo competitivo com muita qualidade”. Já sobre o aumento do turismo em Lisboa, a responsável responde com uma certeza: ainda há “muito espaço para crescer”, faltando apenas “o acompanhamento do novo aeroporto”. “Até porque não podemos ter uma visão restritiva de Lisboa enquanto concelho. É mais do que isso: é uma região, que ainda tem muito para crescer e para dar.”

World Travel Awards 2018 – Portugueses nomeados Aviação Melhor companhia aérea na Europa – TAP Air Portugal

Melhor companhia aérea para África – TAP Air Portugal

Melhor companhia aérea para a América do Sul – TAP Air Portugal

Melhor revista de bordo - Up Magazine (TAP Air Portugal) Destinos Melhor destino – Portugal

Melhor destino citadino – Lisboa

Melhor destino para uma escapada citadina (city break) – Lisboa

Melhor destino de cruzeiros – Lisboa

Melhor destino de praia – Algarve

Melhor destino de mergulho – Açores

Melhor destino insular – Madeira

Melhor atracção turística de aventura - Passadiços do Paiva (Arouca Global Geopark da UNESCO)

Melhor projecto de desenvolvimento turístico – Passadiços do Paiva (Arouca, Geoparque Global da UNESCO)

Melhor porto de cruzeiros - Porto de Lisboa

Melhor empresa de cruzeiros fluviais – DouroAzul

Melhor empresa de conservação - Parques de Sintra - Monte da Lua, Portugal

Melhor organismo oficial de turismo – Turismo de Portugal Hotéis e Resorts Melhor academia desportiva - Cascade Wellness & Lifestyle Resort (Lagos)

Melhor resort tudo-incluído – Pestana Porto Santo All Inclusive (Madeira)

Melhor resort de praia - Hotel Quinta do Lago (Loulé) e Pine Cliffs Resort (Albufeira)

Melhor boutique hotel - Hotel Altis Avenida (Lisboa)

Melhor operador de boutique hotéis - Amazing Evolution Management

Melhor boutique resort - Vila Joya (Albufeira)

Melhor hotel de negócios - Myriad by SANA Hotels (Lisboa)

Melhor hotel citadino - Corinthia Hotel Lisboa (Lisboa)

Melhor hotel clássico - Olissippo Lapa Palace Hotel (Lisboa)

Melhor hotel de design - 1908 Lisboa Hotel (Lisboa), Altis Belém Hotel & Spa (Lisboa) e The Vine Hotel (Madeira)

Melhor resort para famílias - Pine Cliffs Resort (Albufeira) e Ria Park Hotel (Loulé)

Melhor restaurante de alta gastronomia - Vila Joya Hotel Restaurante (Albufeira)

Melhor resort de golfe e villas - Dunas Douradas Beach Club (Loulé)

Melhor hotel ecológico - Corinthia Hotel Lisboa (Lisboa)

Melhores residências turísticas - Pine Cliffs Residence, (Albufeira)

Melhor suíte de hotel - Suíte Roof Garden @ Conrad Algarve (Loulé)

Melhor resort insular - Belmond Reid's Palace (Madeira)

Melhor resort de lifestyle - Conrad Algarve (Loulé) e Epic Sana Algarve Hotel (Albufeira)

Melhor resort de praia de luxo - Pine Cliffs Resort (Albufeira)

Melhor hotel de negócios de luxo - Pestana Palace Lisboa (Lisboa)

Melhor resort de luxo para famílias - Pine Cliffs Resort (Albufeira)

Melhor hotel de luxo - Conrad Algarve (Loulé)

Melhor resort de lazer de luxo - Conrad Algarve (Loulé) e Pine Cliffs Resort (Albufeira)

Melhor resort de luxo - Conrad Algarve (Loulé)

Melhor resort de luxo de residências - Pine Cliffs Residence (Albufeira)

Melhor hotel para reuniões e conferências - Ria Park Hotel (Loulé)

Melhor hotel M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) - Epic Sana Algarve Hotel (Albufeira)

Melhor resort - Conrad Algarve (Loulé)

Melhor resort desportivo - Pine Cliffs Residence (Albufeira)

Melhor resort de villas - Martinhal Sagres Beach Hotel Family Resort (Vila do Bispo)

Melhor resort romântico - Monte Santo Resort (Lagoa) e Vila Vita Parc (Lagoa)

