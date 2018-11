Indie Campers com dez novas rotas (e animais a bordo)

Nantes (França), Berlim e Hamburgo (Alemanha), Zagreb (Croácia), Manchester e Liverpool (Inglaterra), Edimburgo e Glasgow (Escócia), Dublin (Irlanda) e Reiquejavique (Islândia). Em 2019, a Indie Campers dará aos seus clientes dez novas opções de rotas em sete países da Europa.

A empresa de aluguer de autocaravanas, que já viajava por Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Suíça, Itália, Croácia e Inglaterra e nas ilhas da Córsega, Sardenha e Sicília, anunciou a expansão das rotas, mais uma novidade a juntar a dois novos modelos de carrinha e à possibilidade de os clientes passarem a poder viajar com animais de estimação.

Foto

"Viajar de autocaravana está na moda e já não é uma aspiração só para jovens", sublinha Hugo Oliveira, fundador do projecto. "Vivemos num tempo em que existem cada vez mais pressões no dia-a-dia e em que as pessoas procuram novas formas de se desconectarem e de se sentirem livres e mais próximas da natureza, mas é fundamental que o possam fazer em condições de conforto e segurança. É isso que a Indie Campers lhes oferece”.

Do total de clientes da marca, e segundo a Indie Campers, cerca de 25% tem mais de 45 anos. É nesta faixa etária que se regista a média mais elevada em termos de dias de viagem e de gastos médios por viagem. A possibilidade de acesso a novos destinos e a viaturas mais bem equipadas, que agora passam a permitir o transporte de animais de estimação, abre novas oportunidades e promete atrair um público ainda mais vasto.

Ainda não estão definidas as datas oficiais de inauguração destes novos percursos, mas estarão todos operacionais antes do próximo Verão.

A Indie Campers foi fundada em 2013 pelo português Hugo Oliveira e pelo austríaco Stefan Koeppl, ambos estudantes universitários, com apenas 24 anos. Em pouco mais de quatro anos, a empresa passa de um universo local com dois colaboradores e três carrinhas para um universo europeu com 100 colaboradores e 650 carrinhas, tendo atingido em 2017 um volume de negócios agregado de 6 milhões de euros. Até ao final deste ano, a Indie Campers espera operar com mil carrinhas e ultrapassar a barreira dos 10 milhões de euros.

Foto

