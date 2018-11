João Lourenço “chegou e a chuva parou”

A visita oficial começou pelas 11h, com a chegada de João Lourenço à Praça do Império, em Lisboa. Se antes chovera copiosamente, cinco minutos antes de ser recebido pelo presidente português as nuvens deram tréguas. “Chegou e a chuva parou”, cumprimentou Marcelo Rebelo de Sousa com um sorriso, automaticamente devolvido pelo seu homólogo. Após os hinos dos dois países, a revista à guarda de honra e desfile militar, João Lourenço entrou nos Mosteiro dos Jerónimos para depositar uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões. Depois, seguiu-se uma visita guiada à zona do claustro, acompanhado pelo prior e pela directora do museu, Isabel Cruz Almeida.

De Belém, João Lourenço segue para o Parlamento, no âmbito da visita oficial de três dias que terminará no Sábado. O programa inclui uma passagem pelo Porto, na sexta-feira, onde se irá reunir com o primeiro-ministro, António Costa, com a assinatura de acordos, e irá encerrar o seminário empresarial Portugal-Angola.