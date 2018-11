Estivadores em protesto contra carregamento de “navio-fantasma” da Autoeuropa

Dezenas de trabalhadores estão concentrados desde as 6h à entrada do terminal de embarque de automóveis do porto de Setúbal, em protesto contra o carregamento de um navio com viaturas produzidas na fábrica da Autoeuropa em Palmela, refere a agência Lusa. Como noticiado pelo PÚBLICO na quarta-feira, a embarcação é considerada um “navio-fantasma” por dar entrada fora do sistema habitual em vigor na Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS), a Janela Única Portuária (JUP).

"Estamos aqui para assistir a este dia vergonhoso para a democracia portuguesa porque [é isto que acontece] quando um Governo se põe ao lado de criminosos – porque aquilo que estamos a denunciar é um crime que se vive um pouco por todo o país, de perseguição aos sócios do sindicato, discriminação salarial e tudo mais", disse à agência Lusa António Mariano, do Sindicato dos Estivadores e Actividade Logística (SEAL).

A intenção da Autoeuropa é embarcar cerca de 2000 viaturas das que tem parqueadas no terminal e que ficaram retidas desde dia 5 deste mês devido ao conflito laboral que paralisou o porto.

"Temos a informação de que os trabalhadores que vêm substituir os eventuais do Porto de Setúbal vêm ganhar 500 euros para trabalhar três dias. Durante 20 anos nunca tiveram disponibilidade para fazer um contrato sem termo aos 150 trabalhadores eventuais do Porto de Setúbal [90 da Operestiva e os restantes Setulsete]", acrescentou.

O dirigente sindical, que se juntou ao protesto dos trabalhadores eventuais do porto de Setúbal, admite que a luta dos trabalhadores portuários se poderá agudizar "face a este comportamento" das empresas portuárias, mas remete para mais tarde uma decisão sobre um eventual agravamento das formas de luta.

Em comunicado às redacções, a Autoeuropa explicou na quarta-feira que "o navio que dará entrada amanhã no porto de Setúbal faz parte das escalas regulares de transporte de veículos para o porto de Emden, na Alemanha, não se tratando de qualquer acção especial". Adicionalmente, esclareceu que "até ao momento, já foram cancelados sete navios. O planeamento do navio de amanhã teve por base a garantia de uma solução para o embarque de veículos dada pelo governo e pelo operador logístico".

Os trabalhadores eventuais do Porto de Setúbal estão parados desde 5 de Novembro para exigirem um contrato colectivo de trabalho, previamente negociado entre os operadores portuários e o SEAL.

