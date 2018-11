Benfica elimina Arouca da Taça com golo aos 90+2'

O Benfica apurou-se nesta quinta-feira para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, ao derrotar o Arouca, no Estádio da Luz, por 2-1. Foi um triunfo muito sofrido para os "encarnados", que só chegaram à vantagem aos 90+2', com um golo de Rafa.

Até então, tinha sido o Arouca a inaugurar o marcador, aos 19', com um grande remate de Bukia na primeira investida ofensiva dos visitantes. O Benfica reagiu perto do intervalo, quando Seferovic desenhou o contra-ataque e assistiu Jonas para o golo do empate (42').



