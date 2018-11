Guia Black Friday: dezenas de descontos em loja e online

O nome continua a ser Black Friday, mas há muito que as marcas começaram a alargar as suas promoções além da sexta-feira a seguir ao Dia de Acção de Graças. Há promoções nos dias antes e depois e ainda a um dia dedicado ao comércio online — a Cyber Monday. O Culto reúne em baixo algumas das dezenas de descontos que pode aproveitar nestes dias.

Até 70%

PUB

Science4you : Até 25 de Novembro há descontos de até 70% nos brinquedos da Science4you.

PUB

Até 50%

PUB

Açaí com Granola : A marca portuguesa Açaí com Granola terá descontos de 50% em toda a colecção de swimwear e 20% de desconto na colecção de fitness, com descontos a estenderem-se aos dias 24 e 25 de Novembro. Além do site, a marca tem também uma loja no Porto, no MarShopping.

O Boticário : Até 3 de Dezembro O Boticário tem descontos em todos os perfumes até 50%.

Claire's : O site da Claire's anuncia 50% de desconto em “quase tudo”.

Fnac : De sexta-feira a domingo, a Fnac tem até 50% de desconto em artigos seleccionados, bem como portes de envio grátis em compras superiores a 15 euros. Os aderentes ao cartão Fnac tem acesso aos descontos a partir das 21h de sexta-feira.

Furla : Durante o fim-de-semana, a marca terá até 50% de desconto numa variedade de produtos.

Monarte : A marca de roupa portuguesa terá vestidos e tops a 50% de desconto e camisolas a 40%, de sexta-feira a domingo.

Nos : A operadora anunciou que terá “descontos em tudo”, inclusivamente nos pacotes de TV, entre 23 e 26 de Novembro. Para além das reduções até 270 euros em smartphones e acessórios, terá ainda descontos que chegam a 50% nas apps de compras na TV, oferta de menu pipocas na compra de bilhetes na aplicação TV Cinemas Nos e descontos até 60% numa selecção de 100 títulos do videoclube.

Organii : A Organii tem descontos de 40% nas marcas Mádara (excepto conjuntos e linha de Natal) e Close (excepto nos novos padrões), entre sexta e segunda-feira.

PréNatal : Até segunda-feira, a PréNatal tem 20% de desconto para todos os clientes.

Até 30%

Accessorize : Durante o fim-de-semana, todos os artigos no site têm 25% de desconto. Basta usar o código CYBER25, na compra.

Bertrand : Até ao final de sexta-feira, a Bertrand oferece descontos entre 20% e 50% em todos os livros, bem como portes grátis. O desconto inclui novidades, mas não engloba a compra de e-Books e livros escolares.

Castelbel : Na loja online há descontos de 30% e portes grátis na sexta-feira (na colecção Portus Cale Black Edition) e na segunda-feira (na colecção Portus Cale Floral Toile), mediante utilização de código a indicar no site. De sexta-feira a domingo as lojas do Palácio das Artes e Shopping Cidade do Porto têm também 30% de desconto numa selecção de artigos e colecções.

Douglas : A cadeia de perfumarias tem descontos de 25% em compras iguais ou superiores a 65€ e 20% em todos os produtos, entre quinta-feira e domingo, com excepção nas marcas La Mer e Tom Ford.

Decenio : A marca tem descontos de 30% em toda a colecção de Inverno até ao final de domingo.

Freakloset : A marca de sapatos portuguesa terá 25% de desconto de sexta a domingo. Todos os subscritores da newsletter receberão um código para uma pré-black friday dia 22 (quinta-feira) e as primeiras 20 vendas vão ter direito a uma das T-shirts da marca à escolha (limitado ao stock existente). Na cyber monday haverá mais descontos e surpresas.

G-Star Raw: A marca de roupa tem descontos até 50%. Muitos deles já estão disponíveis no site.

PUB

Globe : Na compra de três peças da colecção de Inverno da Globe e/ou Casa Batalha, é oferecida a mais barata. Até domingo, todo o outlet da Globe tem descontos de 25%.

EasyJet : A companhia aérea tem 40.000 lugares com descontos até 30%. Contam só as viagens até 1 de Setembro de 2019.

Nike : 30% de desconto no site entre quinta e sexta-feira, com o código CLEAR30.

Pepe Jeans : A marca britânica terá vários descontos de 30% em toda a colecção (excepto na nova pré-colecção de SS19) ao longo dos próximos dias. Na quinta-feira será apenas para utilizadores registados e de sexta a domingo para todos. Já na segunda-feira terá os mesmos 30% de desconto com 10% extra, na forma de cupão, aplicado ao preço final.

Springfield : A marca de roupa oferece 25% de desconto em compras da colecção de Outono/ Inverno no site, até domingo.

Até 20%

Bershka : Os descontos da Black Friday começam na quinta-feira às 20h na aplicação e às 22h no site.

Casa : A loja de decoração tem descontos em todos os artigos online até domingo. Basta adicionar o código BLACKFRIDAY18 no carrinho de compras.

Forever 21 : A marca norte-americana tem desconto de 30% em todos os artigos.

Oysho : A partir das 22h já de quinta-feira, a Oysho terá toda a colecção a menos 20%. Haverá ainda uma pré-venda, em exclusivo na aplicação da marca, a partir das 20h. A promoção dura até ao final de sexta-feira.

Isdin : Desconto de 20% em qualquer produto Isdin (excepto packs promocionais), entre sexta-feira e domingo.

Kiehl's : Na sexta-feira e sábado, há 15% de desconto em toda a marca e em todas as lojas Kiehl's, bem como portes grátis.

Laranjinha : De quinta-feira a domingo, há descontos até 20%.

Natura : Até domingo, a Natura tem 20% de desconto em toda a colecção Outono/ Inverno. Os artigos de outlet não estão incluídos na promoção.

Totikids Store : Até segunda-feira, a loja online da Totikids Store tem 20% de desconto em todos os artigos, excepto nas marcas Mima, Babyzen, Quinny, Bebe Confort, carros e acessórios Hub.

Toys "R" Us : Até domingo, há até 50% de desconto directo (nas lojas e online) numa selecção de produtos. Na quinta e sexta-feira, há 20% de desconto na compra de dois ou mais artigos online.

Guess : Desconto de 20% em todas as peças, para subscritores da newsletter, durante quinta-feira.

Pull & Bear : A marca tem descontos de até menos 20% a partir de quinta-feira, às 20h na aplicação e 22h no site. De fora ficam as colecções especiais, como a Netflix Stranger Things.

Rituals : De sexta-feira a domingo a marca oferece 20% em produtos seleccionados nas lojas. No domingo tem direito a uma vela perfumada em compras iguais ou superiores a 50 euros nas lojas Rituals e online.

Sfera : Entre quinta e sexta-feira, todos os artigos da Sfera estão a 20% no site.

Zara Home: No site da Zara Home, há descontos de 20% em toda a colecção, com envio gratuito, durante sexta-feira.

Outras promoções

Imaginarium : A marca propõe uma "solidarity friday". Por cada brinquedo que compre, a marca oferece outro a uma criança que necessite.

Bimba y Lola : Os descontos da marca espanhola começam na quinta-feira às 20h e duram até domingo.

Kiko : Até domingo, a compra de três produtos, a Kiko oferece outros três — sendo o preço dos três produtos menos caros descontado do preço total da compra. A oferta é válida nas lojas e no site.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Momondo : aproveitando o facto de várias companhias aéreas terem descontos na Black Friday, a Momondo juntou algumas rotas com preços especiais. As viagens dentro da Europa começam nos dez euros. Pode encontrar toda a informação no site.

Nuxe : Na Compra de produtos no valor de 60 euros tem direito a 15 euros de desconto. A oferta é válida apenas em farmácias aderentes.

Viagens Abreu : a agência de viagens tem uma série de ofertas especiais. Pode consultar aqui o catálogo.

PUB