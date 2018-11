Nascido em São Paulo há 26 anos, Tim Bernardes é vocalista e guitarrista do trio Terno, com quem gravou três álbuns. Entre eles foi compondo canções a solo, reunidas em Recomeçar. O disco a solo apresenta "memórias, diálogos e divagações visitados com uma nostalgia melancólica – de instrumentos quase rudimentares, timbres 'lo-fi', melodias de cantiga –, permeados por momentos de fuga da realidade", escreveu a revista Rolling Stone brasileira. Actua a 24 de Novembro no festival Super Bock em Stock em Lisboa. Antes disso, Tim Bernardes vai interpretar alguns temas no Auditório do PÚBLICO, falando do seu trabalho com o jornalista Vitor Belanciano.