A rapper angolana Eva RapDiva reconhece vontade de mudar o regime no Presidente João Lourenço, mas duvida de um sistema que, diz, só a longo prazo poderá vir a ser diferente.

Há um ano, quando João Lourenço tomou posse como Presidente de Angola, Eva RapDiva chamou-lhe o "arquitecto da esperança". Um ano depois, há mudanças no que diz respeito à liberdade de expressão, onde "aconteceram grandes melhorias", e também no combate à corrupção, mas o orçamento do país continua a dedicar uma fatia muito pequena à educação e à saúde, privilegiando a segurança e as obras públicas.

"No combate à corrupção", exemplifica, "estão a ser feitas algumas coisas, mas ainda não me convencem. É muito difícil nós termos um grupo de lobos que viveu a vida toda a caçar ovelhas, e nós depois tiramos um desses lobos para que seja ele o que luta contra a caça das ovelhas".

Sobre a visita a Portugal de João Lourenço, a cantora eleita a melhor rapper feminina do ano 2017 pelo Angola Hip Hop Awards, confessa estar "curiosa". Também portuguesa, Eva gosta de ver os dois países mais próximos, mas preferia que Angola trabalhasse com "países que são modelos a nível internacional como o Canadá, a Noruega e a Alemanha".

"Os empresários portugueses e os políticos angolanos, e empresários angolanos, relacionam-se muito bem principalmente no que toca às questões da corrupção", argumenta.