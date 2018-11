Não, a escravatura entre os africanos não era suave

Num muito bom artigo sobre tráficos de escravos, publicado na recente Visão História, o historiador Arlindo Manuel Caldeira lembra-nos que a escravidão “estava disseminada em todas, ou quase todas, as sociedades africanas antes da chegada dos europeus”, e que não era necessariamente mais doce do que a que os ditos europeus conheciam e viriam, depois, a desenvolver. A chamada de atenção para este ponto é muito importante, porque ele é geralmente ignorado, escamoteado ou distorcido. Por isso, talvez seja útil aprofundar um pouco mais o assunto e vou começar a fazê-lo através de duas histórias verídicas.

A primeira é narrada por Robert Harms em River of Wealth, River of Sorrow, um livro que estuda as sociedades de pescadores da bacia do Zaire, entre os séculos XVI e XIX. Harms fala-nos de um homem que, tendo sabido que a gente que vivia a montante, na margem do rio, estava a passar muita fome, carregou alguns alimentos na sua canoa e remou até lá. Com a comida que levava comprou dois rapazes e regressou a casa. Quando esses rapazes — que ele teve o cuidado de alimentar bem — se tornaram suficientemente fortes, o homem adquiriu uma espingarda para si, armou os seus dois rapazes com lanças e subiu novamente o rio, na sua canoa. A visão da espingarda e dos rapazes armados assustou e pôs em fuga as pacíficas pessoas da aldeia ribeirinha. Ainda assim, o homem conseguiu capturar três jovens que levou consigo, de volta a casa. Pô-los a construir cabanas e habitações, que atraíram gente, e em breve dispunha de uma povoação. O seu nome passou, então, a ser conhecido e respeitado. Por isso, quando pela terceira vez subiu o rio na sua canoa, adquiriu facilmente mais escravos, e desse modo se tornou muito rico e poderoso.

O episódio do homem da canoa revela-nos a maneira comercial, digamos assim, de adquirir escravos em África. Havia formas mais brutais como, por exemplo, a que Chisi, uma mulher de Nanuanga (actual Tanzânia), viveu no final do século XIX. Ainda criança, Chisi foi, com o irmão, a uma outra aldeia visitar uma irmã mais velha. Essa aldeia foi atacada pelos Bemba, enquanto eles lá estavam. Todos os homens da aldeia foram mortos e as suas cabeças cortadas para que pudessem ser exibidas ao chefe dos atacantes. Chisi e a irmã foram capturadas e ficaram escravas dos Bemba. Três anos depois, a menina foi vendida a mercadores muçulmanos que viviam perto do mar. Tendo conseguido fugir, encontrou acolhimento e protecção junto de Ndeye, um homem preto com o qual teve filhos. Ficou com esse homem e as suas outras mulheres durante vários anos, mas era tão maltratada que acabou por fugir outra vez. Fê-lo de coração dilacerado porque, para escapar ao seu cativeiro, teve de abandonar os filhos pequenos. A história de Chisi é contada por Marcia Wright em Strategies of Slaves and Women.

Há inúmeras histórias como a de Chisi, e muito mais impressionantes ou arrepiantes do que a sua, porque a escravatura em África era, ou melhor, podia ser, muito cruel. Basta pensar que vários reinos africanos faziam sacrifícios humanos nos quais podiam chegar a matar centenas de escravos e prisioneiros de guerra. Porquê? Para quê? Por razões políticas, sobretudo. Como afirmava Kpengla, que foi rei do Daomé na parte final do século XVIII, isso fazia com que o seu nome fosse conhecido e com que os inimigos o temessem. Mais do que a exibição das coisas sumptuosas que ia adquirindo, era a execução dos escravos que dava grandiosidade às suas festas e à sua pessoa. Conhecemos bem esse tipo de festividades e os métodos de executar os escravos graças às descrições feitas pelo tenente Frederick Edwyn Forbes, da Royal Navy, que visitou o reino do Daomé em meados do século XIX.

Eu sei que isto soa estranho aos ouvidos dos primitivistas. O primitivismo, no sentido em que aqui uso a palavra, é a convicção de que os mundos primitivos (chamemos-lhes assim por comodidade) e pré-industriais eram harmónicos e felizes, até que a chegada dos ocidentais os demoliu, desagregou e transformou para pior. Na esfera histórica e cultural do Ocidente o primitivismo manifestou-se logo nos anos que se seguiram à descoberta das Américas, pois houve uma marcada tendência de viajantes e missionários para encararem esse Novo Mundo como algo próximo do ideal da natureza, uma espécie de Jardim do Éden, onde os nativos pareciam gozar a inocência e a felicidade de um tempo anterior à Queda. É verdade que também houve quem discordasse deles e visse os índios como idólatras que cometiam pecados contra a natureza, e a América como um universo negativo, uma terra de canibalismo e de brutalidade. Mas a ideia primitivista resistiu, atravessou os tempos, passou pelo Bom Selvagem de Rousseau, adquiriu fortíssimas reverberações românticas e tornou-se muito popular entre as pessoas politicamente correctas. Essas pessoas têm tendência para negar várias evidências porque se banham numa cultura que tem sido adubada e regada por séculos de ilusões primitivistas.

No que respeita à história da escravatura, a principal evidência que se recusam a ver é a de que os não-ocidentais, africanos ou asiáticos, foram, em muitos momentos, gananciosos e cruéis. Na sua visão, ganância e crueldade seriam um exclusivo dos brancos. Infelizmente, não foi nem é assim, e encontramo-las em profusão em todos os continentes, ontem como hoje. Importa lembrar tudo isso aqui, porque há quem nos repita constantemente o mantra de que a escravatura em África era suave, quando comparada com a que foi criada e desenvolvida pelos europeus nas Américas. Há mesmo quem classifique a escravatura intra-africana como “doméstica”, deixando subentendido que seria familiar, moderada, quase acolhedora. Ora, isso é falso, ou melhor, pode ser falso. A escravidão e o tráfico de pessoas, em África, podiam ser ou não ser moderadas. Mas o mesmo pode ser dito a respeito da escravidão e do tráfico nas colónias europeias nas Américas. Também aí houve vários graus de dureza e de brutalidade a que os escravos estiveram sujeitos. A situação do escravo que capitaneava um barco a vapor no Mississípi e tinha, entre os seus subordinados, vários homens brancos livres, pouco teria em comum com a do desgraçado (ou desgraçada) que andava todo o dia a apanhar algodão num campo qualquer. O quotidiano dos escravos favoritos da casa, ou da chamada elite escrava — cocheiros, carpinteiros, escravas domésticas directamente ligadas aos senhores —, era muito diferente da dos escravos rurais que penavam no corte da cana ou no fabrico do açúcar.

A escravatura existiu em muitas partes do mundo e conheceu várias modalidades, que variaram consoante a época, o local e os intervenientes. Independentemente das diferenças entre elas, todas tinham traços em comum, o principal dos quais era a vulnerabilidade. Era em primeiro lugar por isso que a escravatura era horrível. E era-o tanto na América como em África ou noutra parte do mundo. O escravo era, em qualquer tempo e local, um morto social e alguém que dependia única e exclusivamente da boa ou má vontade do seu senhor ou senhora. Ou seja, era absolutamente vulnerável, como um órfão ou um desvalido. Nem sequer a sua voz e as suas palavras eram suas, como dizia acertadamente um ditado africano.

Tendo isso em mente, o mais importante não é saber se a escravidão em África era mais ou menos brutal e injusta do que a que foi praticada nas Américas, ou do que a que tiveram de suportar as prostitutas escravas japonesas ou os negros que limpavam terrenos agrícolas no sul do actual Iraque. Tudo isso, no fundo, são variações de um mesmo mal. O que é verdadeiramente importante perceber e valorizar é que num determinado momento da história se decidiu pôr fim à escravatura nas suas muitas modalidades. O que é verdadeiramente central, importante e inédito — e, isso sim, distingue o sistema escravista transatlântico de todos os outros — é o fim da escravidão, uma reforma que ficamos a dever ao abolicionismo nascido e desenvolvido no Ocidente, a partir de final do século XVIII, e que à custa de muito esforço e de muita tenacidade, se foi impondo ao mundo.

