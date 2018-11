Três edifícios da Universidade do Algarve evacuados por ameaça de bomba

Três edifícios do Campus da Penha da Universidade do Algarve, em Faro, foram evacuados, na manhã desta quarta-feira, devido a uma ameaça de bomba, confirmou ao PÚBLICO fonte da PSP de Faro.

Uma equipa de inactivação de explosivos da PSP está no local a fazer buscas “em zonas que consideram mais importantes”, explicou fonte da polícia,

O alerta foi dado pelas 11h30 e a PSP foi chamada ao local para tentar “perceber o grau de verosimilhança da ameaça e a motivação”. Três edifícios do campus foram evacuados como resultado, mas no resto do campus, há “zonas onde as pessoas se mantêm a trabalhar”.

