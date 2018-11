Governo dá 45 dias para inspecção às pedreiras de Borba

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética pediu uma inspecção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba, onde ocorreu a tragédia que provocou dois mortos e três desaparecidos.

De acordo com um comunicado divulgado esta quarta-feira, a Inspecção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) tem 45 dias para realizar a inspecção pedida.

O pedido de inspecção acontece depois do colapso da estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa, na segunda-feira, que, tal como o PÚBLICO noticia esta quarta-feira, foi motivo de manifestação de preocupações, pelo menos cinco vezes, mas nenhuma delas foi suficiente para evitar que o colapso fosse uma realidade e, pior do que isso, que o acidente acabasse por fazer vitimas mortais.

As operações da Protecção Civil na pedreira atingida pelo deslizamento de terras foram retomadas esta quarta-feira, com vista a encontrar os desaparecidos. Recorde-se que o colapso da estrada arrastou para uma profundidade de 50 metros uma retroescavadora e dois automóveis.

O Ministério Público já anunciou a abertura de um inquérito “para apurar as circunstâncias” em que ocorreu o acidente.

