A garantia de Costa: “Governo não sabia” que era uma zona de risco

O primeiro-ministro garantiu nesta quarta-feira que “o Governo não sabia” que a zona onde aconteceu o acidente em Borba estava em risco. António Costa assegurou ainda que as responsabilidades do Estado estão a ser apuradas e que não compete ao Governo “retirar ilações” em relação a outras entidades.

António Costa falou pela primeira vez, nesta quarta-feira, aos jornalistas sobre o acidente que levou ao colapso da estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa. À pergunta sobre se vão ser retiradas consequências políticas da tragédia, António Costa respondeu que não vai falar “sobre matérias que devem ser apuradas no seu devido tempo”: “O que compete ao Estado relativamente a esta situação, e só, é o licenciamento, fiscalização de funcionamento de pedreiras. Vamos verificar, foi para isso que foi ordenada uma inspecção, a ver se da actividade da Direcção-Geral de Geologia e Minas (Direcção-Geral de Energia e Geologia) houve alguma falha. Quanto a outras entidades, não compete naturalmente ao Governo estar a retirar ilações”, disse.

Já quando questionado sobre se o Governo sabia que aquela zona era de risco, Costa garantiu: “O Governo não sabia. A Direcção-Geral de Geologia e Minas fez já declarações públicas dizendo que tinha dados que não indicavam risco relativamente àquela situação, o risco manifestamente verifica-se que existia e, por isso, foi ordenado um inquérito para apurar se houve alguma falha de procedimento por parte da Direcção-Geral de Geologia e Minas que é a parte que respeita ao Estado, que, insisto, tem a ver com licenciamento, fiscalização de operação nas pedreiras.”

O primeiro-ministro afirmou ainda que “a prioridade das prioridades para o Estado é fazer o que lhe compete que é accionar os mecanismos da Protecção Civil”. “Todos os mecanismos têm vindo a ser accionados, procurando resgatar as vítimas e encontrar os desaparecidos. Não nos compete, e naturalmente não queria fazer isso, comentar actos da responsabilidade de outras entidades”, insistiu, defendendo que se deve aguardar pelas conclusões do inquérito-crime aberto pelo Ministério Público. O Ministério Público já anunciou a abertura de um inquérito “para apurar as circunstâncias” em que ocorreu o acidente.

O Ministério do Ambiente e da Transição Energética também já pediu uma inspecção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona de Borba, onde aconteceu o acidente que provocou dois mortos e três desaparecidos. Sobre este pedido de inspecção, Costa voltou a salientar a importância de se perceber, em relação àquilo que compete ao Estado – que é “fiscalizar e licenciar a actividade das pedreiras” – “o que é que aconteceu, ou se aconteceu alguma coisa, que tenha contribuído para aquele desastre, para aquela tragédia”.

