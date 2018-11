Procuram-se engenheiros emigrados em França que queiram voltar a Portugal

A Natixis Portugal vai a Paris recrutar emigrantes portugueses que queiram voltar para Portugal. A empresa que gere activos e serviços financeiros vai organizar um evento esta quinta-feira, 22 de Novembro, onde vai procurar engenheiros informáticos portugueses no sector das tecnologias de informação que queiram regressar e estabelecer-se no Porto.

Com sede em França, a Natixis está presente em 38 países (Portugal incluído) e agora tem o objectivo de recrutar mais 150 pessoas — conta actualmente com 500 trabalhadores em território português — até 2019.

"A nossa vinda a Paris está focada na oportunidade que hoje Portugal oferece, com uma nova dinâmica de mercado, e, ao mesmo tempo, enriquecer a equipa que já temos. Alguém que já tem uma experiência internacional traz sempre uma mais-valia devido à multiculturalidade", afirmou Telmo Fernandes, director de recursos humanos da Natixis Portugal, à Lusa.

O domínio do francês, assim como a experiência prévia com software bancário, são importantes, mas não essenciais. Segundo a empresa, há ofertas para todo o tipo de perfis, desde o início de carreira até a posições com mais experiência.

Quanto à escolha de Paris para esta acção, Telmo Fernandes justifica que a França foi um dos países que recebeu o maior número de emigrantes portugueses entre 2011 e 2015 e que estudos recentes mostram que cerca de metade dos emigrantes gostariam de regressar.

"Às vezes, mais do que falta de emprego, faltavam projectos desafiantes que fizessem crescer em termos profissionais. Há também uma percentagem próxima dos 50% que pretendem regressar a Portugal nos próximos dois anos", disse Telmo Fernandes.

O open day de recrutamento, chamado Get Together At Paris, vai contar com testemunhos de trabalhadores que já estão no Porto e com a apresentação de alguns dos projectos que a Natixis está a levar a cabo em Portugal. O evento, que vai decorrer das 18h às 20h na sede da empresa em Paris, é gratuito mas carece de inscrição online.

