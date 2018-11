Um homem sul-coreano comprou “um bocado de montanha” para, em plena floresta, acomodar a arte e a religião. Foi aí, no alto de uma colina na província de Gyeongsang do Norte, na zona leste da Coreia do Sul, que Álvaro Siza e Carlos Castanheira imergiram um complexo de três edifícios no meio do pinhal. Em betão, a dupla de arquitectos portugueses desenhou um pavilhão de arte, uma capela pintada de branco e uma torre de observação voltada tanto para o vale coberto de árvores como para os edifícios — que apenas irá começar a ser construída no final do Inverno, espera Castanheira. O Saya Park, nome do futuro parque aberto ao público, em construção há um ano e meio, deverá ser inaugurado apenas em Março de 2019.

Por agora, tanto a capela privada — construída “em honra da mulher do cliente, católica” e isolada do resto do parque — como o pavilhão, com espaços para receber galerias de arte e concertos, já estão quase completos. O pavilhão, constituído por um bloco rectangular e outro curvo que se encontram numa bifurcação, “modificou a colina e também se adaptou a ela", sublinha o arquitecto. “E nós também nos adaptamos à beleza do projecto. Havia uma vontade forte de construir esta ideia específica neste sítio”, disse, referindo-se ao trabalho dos arquitectos portugueses e sul-coreanos que participaram no projecto.

Os interiores não ornamentados, cinzentos e deixados quase em cimento bruto "constrastam com a pureza da forma". O caminho ao longo do pavilhão é iluminado por muito poucas aberturas e clarabóias estrategicamente colocadas. Culmina, finalmente, numa varanda voltada para a paisagem natural que se estende até perder de vista.