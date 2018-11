Embelezar é bom

Na revista Country Life de 21 de Novembro Charles Quest-Ritson escreveu um gentil manifesto chamado Bring back beautification. Conta a história de Chédigny, uma pequena aldeia no Loire com 550 habitantes.

Em 1998 o presidente da câmara, Pierre Louault, teve a ideia brilhante de encher a aldeia de rosas. Bastou a ajuda do jardineiro André Eve e a compra de 750 plantas. Não se sabe quanto gastou mas foi muito pouco.

A aldeia ficou linda na Primavera e as rosas começaram a atrair visitas. Em Maio começaram a organizar um Festival des Roses - e Chédigny tornou-se irresistível.

Os habitantes também apanharam a febre e desataram a plantar rosas e outras flores. Houve um ano em que o jardineiro adoeceu e foi substituído por todos os habitantes da aldeia.

Foi assim que uma aldeia sonolenta sem trabalho para ninguém se transformou num destino turístico encantador com maneiras novas de ganhar dinheiro.

Não é preciso copiar Chédigny: em Portugal há muitas flores bonitas. Por exemplo, a ameixoeira em flor é lindíssima. Os japoneses celebram-na tanto como a cerejeira. Também não faltam aldeias portuguesas que produzam ameixas dignas de louvor.

Quem diz ameixa diz todos as nossas frutas. O que Chédigny ensina é que é preciso exagerar e motivar. Só quando toda a população se envolve é que as coisas ficam com graça. É andar de porta em porta a perguntar qual é a planta que mais bem representa a povoação - e a ouvir ideias e contrapropostas.

Afinal embelezar é dotar de vida - não é um gesto monumental.

