Trump quis usar Departamento de Justiça para investigar Hillary e Comey

Em Abril deste ano, o Presidente Donald Trump pediu ao conselheiro da Casa Branca Don McGahn que avançasse com uma investigação federal contra Hillary Clinton, ex-candidata à Casa Branca, e James Comey, antigo director do FBI. A revelação é feita esta terça-feira pelo jornal New York Times, que cita duas fontes não identificadas.

Trump quis dar a ordem ao Departamento de Justiça norte-americano, mas o então conselheiro da Casa Branca terá avisado Trump que não tinha autoridade para o fazer. De acordo com o Times, Don McGahn terá dito a Trump que, em alternativa, poderia optar por pedir que fosse aberta uma investigação. No entanto, alertou que isso poderia levar a acusações de abuso de poder.

Don McGahn terá então escrito uma nota aos advogados da Casa Branca onde listou os riscos que o Presidente norte-americano corria ao pedir uma investigação. Entre os perigos estava a destituição de Trump.

O New York Times escreve que não é claro se Donald Trump terá lido o aviso enviado por Don McGahn ou se terá avançado com uma ordem explícita ao Departamento da Justiça, mas fontes próximas de Trump garantem que o Presidente norte-americano continuou a discutir essa possibilidade. Uma das fontes afirma que Trump tem “expressado repetidamente a sua desilusão” em relação ao director do FBI, Christopher A. Wray, por não ter investigado de uma forma mais “agressiva” Hillary Clinton.

Trump já várias vezes fez saber que deseja ver a antiga candidata democrata responder à utilização de um servidor de email privado durante o seu mandato enquanto secretária-geral da Casa Branca. Parte da campanha de Trump assentou num ataque a Hillary Clinton com gritos de "Lock her up" (prendam-na) que colaram o rótulo de negligente à candidata. Já enquanto Presidente, Trump demitiu James Comey na sequência da abertura da investigação às suspeitas de conluio com a Rússia durante a campanha presidencial.

Contactado pelo jornal, o advogado optou por não comentar. "McGahn gostaria de destacar que nunca teve conhecimento de que o Presidente alguma vez tenha ordenado uma investigação a Hillary Clinton ou James Comey", declarou William A. Burck, representante de Don McGahn.

McGahn assumiu a pasta de conselheiro da Casa Branca aquando da tomada de posse da Administração Trump. Abandonou o cargo a 17 de Outubro deste ano, data em que foi substituído por Emmet Flood.

