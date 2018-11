Michelin brilha em Sintra, Bragança e Guimarães e o Alma conquista segunda estrela

Com a promoção da cozinha de Henrique Sá Pessoa, o nosso país passa a ter seis restaurantes com o duplo símbolo do mais famoso e influente guia gastronómico mundial, dois deles lado a lado no centro de Lisboa. A par do Alma, também o Belcanto de José Avillez está na zona do Chiado, bairro cosmopolita que, além de símbolo da cultura e do glamour lisboeta, passa agora a ser também o centro da alta gastronomia.

Numa gala histórica, já que é a primeira que decorre em Portugal, a noite desta quarta-feira juntou em Lisboa, no Pavilhão Carlos Lopes, todos os mais destacados protagonistas da gastronomia em Portugal e Espanha, acabando também por consagrar a ascenção meteórica e o crescente protagonismo da cozinha e da nova geração de chefs nacionais.

NOVO / Duas estrelas: Alma (Lisboa), de Henrique Sá Pessoa (conquistou a segunda estrela) Rui Gaudêncio NOVO / Duas estrelas: Alma (Lisboa), de Henrique Sá Pessoa (conquistou a segunda estrela) Rui Gaudêncio NOVO / Uma estrela: A Cozinha (Guimarães), de António Loureiro Hugo Santos NOVO / Uma estrela: A Cozinha (Guimarães), de António Loureiro Hugo Santos NOVO / Uma estrela: G Restaurante (Bragança), de Óscar Gonçalves DR NOVO / Uma estrela: G Restaurante (Bragança), de Óscar Gonçalves DR NOVO / Uma estrela: Midori (Sintra), de Pedro Almeida DR NOVO / Uma estrela: Midori (Sintra), de Pedro Almeida Martin James / DR Duas estrelas: Belcanto (Lisboa), de José Avillez Paulo Barata / DR Duas estrelas: Belcanto (Lisboa), de José Avillez Paulo Barata / DR Duas estrelas: Il Gallo d’Oro (Funchal), de Benoit Sinthon,Duas estrelas: Il Gallo d’Oro (Funchal), de Benoit Sinthon Gregorio Cunha Duas estrelas: Il Gallo d’Oro (Funchal), de Benoit Sinthon DR Duas estrelas: Ocean (Alporcinhos), de Hans Neuner Vasco Célio Duas estrelas: Ocean (Alporcinhos), de Hans Neuner DR Duas estrelas: The Yeatman (Vila Nova de Gaia), de Ricardo Costa Diogo Baptista Duas estrelas: The Yeatman (Vila Nova de Gaia), de Ricardo Costa Paulo Pimenta Duas estrelas: Vila Joya (Albufeira), de Dieter Koschina Virgílio Rodrigues Duas estrelas: Vila Joya (Albufeira), de Dieter Koschina Nuno Ferreira Santos Uma estrela: Antiqvvm (Porto), de Vitor Matos Diogo Baptista Uma estrela: Antiqvvm (Porto), de Vitor Matos Nelson Garrido Uma estrela: Bon Bon (Carvoeiro), de Louis Anjos DR Uma estrela: Bon Bon (Carvoeiro), de Louis Anjos DR Uma estrela: Casa da Calçada (Amarante), de Tiago Bonito DR Uma estrela: Casa da Calçada (Amarante), de Tiago Bonito Nelson Garrido Uma estrela: Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira), de Rui Paula Adriano Miranda Uma estrela: Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira), de Rui Paula Fernando Veludo/NFactos Uma estrela: Eleven (Lisboa), de Joachim Koerper Miguel Manso Uma estrela: Eleven (Lisboa), de Joachim Koerper Ricardo Silva Uma estrela: Feitoria (Lisboa), de João Rodrigues Enric Vives-Rubio Uma estrela: Feitoria (Lisboa), de João Rodrigues João Gaspar Uma estrela: Fortaleza do Guincho (Cascais), de Gil Fernandes Rui Gaudêncio Uma estrela: Fortaleza do Guincho (Cascais), de Gil Fernandes DR Uma estrela: Gusto (Almancil), de Heinz Beck DR Uma estrela: Gusto (Almancil), de Heinz Beck DR Uma estrela: Henrique Leis (Almancil), de Henrique Leis Virgílio Rodrigues Uma estrela: Henrique Leis (Almancil), de Henrique Leis DR Uma estrela: LAB by Sergi Arola (Sintra), de Sergi Arola Rui Gaudêncio Uma estrela: LAB by Sergi Arola (Sintra), de Sergi Arola DR Uma estrela: L’And Vineyards (Montemor-o-Novo), de Miguel Laffan José Pinto Ribeiro Uma estrela: L’And Vineyards (Montemor-o-Novo), de Miguel Laffan DR Uma estrela: Loco (Lisboa), de Alexandre Silva Guilherme Marques Uma estrela: Loco (Lisboa), de Alexandre Silva Guilherme Marques Uma estrela: Pedro Lemos (Porto), de Pedro Lemos Diogo Baptista Uma estrela: Pedro Lemos (Porto), de Pedro Lemos Paulo Pimenta Uma estrela: São Gabriel (Almancil), de Leonel Pereira Vasco Célio Uma estrela: São Gabriel (Almancil), de Leonel Pereira DR Uma estrela: Vista (Portimão), de João Oliveira Paulo Barata / DR Uma estrela: Vista (Portimão), de João Oliveira DR Uma estrela: William (Funchal), Luís Pestana DR Uma estrela: William (Funchal), Luís Pestana DR Uma estrela: Willie’s (Vilamoura), de Willie Wurger DR Uma estrela: Willie’s (Vilamoura), de Willie Wurger DR Fotogaleria

PUB

Seis restaurantes com duas estrelas já começa a ter algum peso no contexto ibérico do guia – a Galiza, por exemplo, há décadas que anseia por um – e começa a ser visível a possibilidade de haver um três estrelas em Portugal, coisa sobre a qual até já se especulou este ano.

PUB

PUB

Outra das evidências é a recuperação da centralidade de Lisboa no que toca à alta gastronomia, que nas últimas décadas tem sido um domínio algarvio. Efeito do turismo, que tem agora grande protagonismo na capital, mas também um pouco por todo o país e daí que não seja por acaso que cidades como Guimarães e Bragança passem pela primeira vez a aparecer no roteiro das estrelas Michelin.

É preciso recuar até aos anos 80 do século passado para ver a região de Lisboa maioritariamente representada no mapa das estrelas gastronómicas, com cinco restaurantes – Tágide, Michel, Conventual, Casa da Comida e Porto de Santa Maria - nos sete com estrela em todo o país. Os outros dois ficavam na zona do Porto (Portucale e Garrafão).

Com apenas três anos de funcionamento, a primeira estrela para o Alma veio logo ao primeiro ano e a promoção acaba agora por consagrar a cozinha técnica e apurada que pratica Henrique Sá Pessoa, que põe a sua competência e criatividade ao serviço dos produtos portugueses. O nome, trouxe-o do seu projecto original, na Madragoa, mas agora com a pujança associada ao grupo investidor Multifood, que acaba de juntar ao portefólio (em Agosto) o histórico restaurante Tavares Rico.

Os nomes dos restaurantes Feitoria e São Gabriel (Lisboa e Algarve outra vez) eram apontados para a promoção à segunda estrela – e bem a justificam – mas os inspectores do guia mostraram mais uma vez que são mesmo insondáveis os seus desígnios. Generalizada parece ser a decepção pela não-inclusão do Euskalduna Studio (Porto) na lista de novos estrelados, já que o vaticínio era praticamente unânime. Pelos vistos, todas a gente está de acordo mas os inspectores gostam de contrariar.

PUB

Quanto aos três novos estrelados, acabaram por confirmar em pleno o que já se antevia face aos convites feitos para a gala. O que faltou foi mesmo a surpresa, mas esta gala de Lisboa acaba por ficar também para a história por alargar a geografia das estrelas a cidades como Bragança e Guimarães.

Em Bragança, o G Restaurante está na Pousada de Sã Bartolomeu, uma aposta de risco dos irmãos Óscar (cozinha) e António Luís (vinhos) Gonçalves, que vêem justamente reconhecida com uma cozinha moderna que não esquece os produtos e tradições locais. E o G nome é mesmo uma questão de família, que tanto pode ser do apelido Gonçalves, como de Geadas pelo qual são conhecidos os irmãos, filhos dos proprietários do famoso restaurante tradicional de grande sucesso na cidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Guimarães, A Cozinha por António Loureiro é mesmo uma criação daquele que foi o Chefe Cozinheiro do Ano em 2014, e apostou no regresso. O restaurante, construído de raiz para o efeito em pleno centro histórico, e a imagem da sua cozinha saborosa e delicada que deu título à crítica da Fugas (Julho de 2017, onde a criatividade e tradição se aliam aos produtos e receituário minhoto).

Com a estrela do Midori, o luxuoso Hotel Penha Longa, em Sintra, passa também a competir com o bairro do Chiado em proximidade de estrelas já que no mesmo espaço está o Lab by Sergi Arola. Pedro Almeida conseguiu também autonomizar num pequeno espaço (18 lugares) a sua cozinha criativa de inspiração Oriental.

PUB