Comissão recomenda abertura de procedimento contra a Itália

De forma inédita mas já esperada, a Comissão Europeia assumiu esta quarta-feira a pior resposta possível à proposta de orçamento da Itália e decidiu recomendar a abertura de um procedimento por défice excessivo contra o país, dando o primeiro passo rumo à eventual aplicação de sanções no futuro.

No dia em que deu a conhecer a sua avaliação de todas os planos orçamentais dos países da zona euro, Bruxelas destacou negativamente a Itália, de uma forma que ainda não tinha acontecido desde a criação do euro. Em comunicado, a Comissão lembrou que tinha confirmado a “a existência de um caso particularmente grave de incumprimento” das recomendações de política feitas ao país e diz agora que a análise feita ao orçamento revisto por Roma “aponta para o incumprimento do critério da dívida”. A dívida italiana continua próximo de 130% do PIB e, de acordo com as regras europeias, é suposto o país aproximar-se do limite de 60% estabelecido pelos tratados.

Bruxelas considera que o governo italiano não está a fazer isso com o orçamento que apresentou, “justificando-se, por conseguinte, um procedimento por défice excessivo com base na dívida”.

A abertura efectiva deste procedimento ainda depende da aceitação por parte dos governos da zona euro da recomendação agora formalizada pela Comissão Europeia. A aplicação de eventuais sanções apenas poderá acontecer mais tarde, quando as autoridades europeias voltarem a avaliar a resposta dada por Roma às recomendações que lhe serão feitas com a abertura do procedimento.

Nas avaliações feitas aos outros países, a Comissão Europeia colocou Portugal - em conjunto com a França, Eslovénia e Bélgica - no grupo de países cujo orçamento está "em risco de incumprimento" das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, sendo recomendada a aplicação de medidas de correcção pelos respectivos países.

Três países viram os seus orçamentos serem considerados como "globalmente conformes" com as regras do Pacto e dez conseguiram a classificação mais positiva de "conformes".

