Rui Vitória diz que jogo com Arouca vai dar início a "ciclo vitorioso"

O treinador do Benfica revelou nesta quarta-feira que irá apresentar uma equipa diferente do habitual no encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, diante do Arouca, e acredita que os "encarnados" vão entrar num longo ciclo vitorioso.

"Vamos ter algumas mudanças. Amanhã [quinta-feira] decidiremos qual a equipa que vai entrar. Vai haver essas mudanças, não muitas, porque temos que ter o máximo de rendimento", disse Rui Vitória, adiantando: "Krovinovic vai voltar à convocatória e estou em crer que vai ter minutos de jogo".

Quanto ao adversário do segundo escalão, o técnico alertou para as qualidades ofensivas dos dois atacantes arouquenses e frisou que o Benfica vai ter de mostrar em campo a qualidade que tem para passar à próxima fase.

"É uma equipa que tem jogadores com experiência e juventude. Apresenta-se normalmente num 4x4x2 e procura a profundidade dos avançados. É pragmática e tem qualidade a defender, mas temos ambição de passar esta eliminatória", declarou.

Por fim, e num tema que deixou Rui Vitória impaciente, a resposta sobre uma eventual chegada de Jorge Jesus para o seu lugar.

"Neste momento o meu foco é o jogo de amanhã [quinta-feira]. O ciclo de jogos que vamos ter e o ciclo vitorioso que vamos entrar amanhã. Tenho o máximo respeito por todos os treinadores e respectivos trabalhos", concluiu.

Na quinta-feira, O Benfica, quarto classificado do escalão principal, recebe na quinta-feira o Arouca, 13.º colocado da II Liga, no Estádio da Luz, às 20h45, numa partida referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

