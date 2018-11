Ronaldo fora do pódio da Bola de Ouro, acusa jornal italiano

A imprensa italiana está em rebuliço: um vídeo divulgado na passada segunda-feira pelo diário francês L’Equipe, realizado em parceria com a revista France Football, responsável pelo prémio, espalhou ondas de indignação em Espanha e Itália. De acordo com o jornal Corriere dello Sport, o excerto promocional da cerimónia de entrega de prémios da Bola de Ouro deixou implícitos quem seriam os três nomes a compor o pódio: Mbappé, jovem médio do PSG, Varane, campeão do mundo pela França, e Modric, campeão da Europa pelo Real Madrid. Ronaldo integra a lista dos 30 nomeados para a distinção que premeia o desempenho pessoal e colectivo no decorrer da época transacta.

Segundo um artigo publicado pelo desportivo italiano, o vídeo dá a sensação de que todos os triunfos do internacional português pertencem ao passado, entregando maior destaque à conquista do Campeonato do Mundo pela selecção gaulesa e a Luka Modric, que desempenhou um importante papel na boa jornada da selecção croata no Mundial da Rússia e acabaria por vencer, ao lado de Ronaldo, a Liga dos Campeões. A cerimónia que se realizará a 3 de Dezembro marcará também o décimo aniversário desde a primeira conquista de Cristiano Ronaldo na competição.

Para os jornalistas italianos, também Messi foi empurrado para segundo plano, devido à seca de títulos internacionais pela formação “blaugrana”. Se esta premonição se vier a confirmar, será a primeira vez desde 2011 que os “deuses” do futebol moderno não fazem parte dos três finalistas da cerimónia de prémios. Nos últimos 11 anos, CR7 apenas não figurou no pódio da Bola de Ouro por uma vez, quando, em 2010, Xavi, Messi e Iniesta partilharam o palco. Ronaldo e Messi perderiam, também, uma oportunidade de desempatar as contas, visto que ambos contam com cinco galardões no currículo.

Outro dos indicadores que colocaram os órgãos de comunicação italianos em alerta foi a fotografia que Cristiano publicou na rede social Instagram, com a ausência da descrição habitual que acompanha as publicações do jogador da Juventus. Muitos adeptos, cientes das notícias que o afastavam dos três finalistas da Bola de Ouro, deixaram as suas mensagens de apoio ao internacional português, garantindo que este “será sempre o melhor”.

