Óquei de Barcelos assume liderança da Liga

À 6.ª jornada, o Óquei de Barcelos passou a comandar o campeonato em igualdade pontual com o Sporting. Os minhotos venceram em Paço de Arcos e os "leões" ganharam em Turquel, somando ambos 14 pontos na classificação.

Fora de portas, o Óquei de Barcelos chegou ao intervalo já a vencer por 1-5 e fechou o resultado, diante do Paço de Arcos, em 2-6, com "Joca" a apontar dois golos. Também no pavilhão do adversário, o Sporting impôs-se por 0-4, com o espanhol Toni Pérez a assinar os dois primeiros golos.

No jogo grande da jornada, a Oliveirense e o FC Porto dividiram os pontos (1-1). Com um nulo a o intervalo, foram os anfitriões a inaugurar o marcador, aos 8' da segunda parte, por Marc Torra, mas os "dragões" por Hélder Nunes oito minutos mais tarde e empataram pela primeira vez nesta época.

Os "azuis e brancos" mantêm, assim, uma vantagem de dois pontos sobre a Oliveirense (13 contra 11), mas foram alcançados no terceiro lugar pelo Benfica, que derrotou, no pavilhão da Luz, o Marinhense, por 4-2. Os "encarnados" ganhavam por 2-0 ao intervalo, ainda concederam o empate, mas um golo do meio-campo de Diogo Rafael recolocou a equipa no caminho do triunfo.

