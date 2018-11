Corchia, Lema e Ferreyra nas opções de Rui Vitória

O treinador do Benfica convocou 20 jogadores para a recepção ao Arouca, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, deixando de fora Vlachodimos, Fejsa, Cervi e Castillo, por opção técnica, e Salvio, por lesão.

O central Jardel também não integra o lote de convocados por se encontrar sob castigo disciplinar na sequência da expulsão de que foi alvo na recepção do Benfica ao Moreirense, em jogo da nona jornada do campeonato, que terminou com a vitória da equipa de Moreira de Cónegos por 3-1.

PUB

Além destes nomes, juntam-se mais dois que estão ao cuidado do departamento clínico, o lateral-esquerdo Yuri Ribeiro, a contas com um estiramento lateral interno do joelho esquerdo, e o nigeriano Tyronne Ebuehi, que recupera de cirurgia.

PUB

Em relação à última partida, Rui Vitória convocou o lateral francês Corchia e os argentinos Lema e Ferreyra.

PUB

De salientar a presença do médio croata Krovinovic entre os convocados, a quem o técnico Rui Vitória pretende dar minutos de jogo para ganhar ritmo de competição.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Benfica-Arouca disputa-se na quinta-feira, a partir das 20h45, no Estádio da Luz, em jogo referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Convocados

Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela.

Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Corchia, Lema e André Almeida.

Médios: Gabriel, Alfa Semedo, Zivkovic, Krovinovic, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson.

Avançados: Jonas, Seferovic e Ferreyra.

PUB